陣容最狂「反送中漫畫圖像展」66位畫家聯手！打造數位連儂牆、抗爭實境體驗

▲臺灣漫畫基地舉辦「反抗的畫筆——香港反送中運動週年圖像展」，邀請港臺韓澳洲共66位創作者加入。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

香港反送中運動在今年6月滿週年，臺灣漫畫基地舉辦特展「反抗的畫筆——香港反送中運動週年圖像展」，邀請香港、臺、韓國與澳洲共66位創作者，展出超過百幅作品；現場更特別以拒馬、海報、警示帶、便利貼、閃動的燈管、地鐵背景等，打造香港抗爭現場情境，還有巨幅「數位連儂牆」開放民眾投稿，更有多位匿名的香港創作者製作「實境體驗」遊戲，讓人身歷其境感受抗爭現場的無奈。

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▲現場還有巨幅「數位連儂牆」開放民眾投稿。（圖／記者林育綾攝）

策展人陳怡靜曾4度赴港採訪反送中運動，後來也發現許多圖像藝術家、漫畫家、視覺創作者紛紛以畫筆加入行列，作品像是戰地裡開出的花朵，不少網路作品更走入現實，被張貼到街頭，連儂牆也從便利貼進化到圖像牆、巨幅海報，整個香港彷彿成為社會街頭藝廊，以藝術反應現實中血淋淋的現象，香港藝術家也罷工上街、組織工會，因為他們清楚也可望捍衛「創作自由」的珍貴。

▲▼現場以拒馬、海報、警示帶、便利貼、閃動的燈管、地鐵背景等，打造香港抗爭現場情境。（圖／記者林育綾攝）

「反抗的畫筆」特展，集結了港臺韓澳共66位創作者加入，展出超過百福作品，陣容堅強！其中又以香港藝術家作品最多，展覽主視覺「女勇武」便是由當地藝術家芥蘭炒雞蛋創作，在該運動裡，這幅圖像被大量傳播，甚至被印成數公尺高的巨幅海報，成為地鐵葵芳站連儂牆最具代表性作品。

▲▼現場以拒馬、海報、警示帶、便利貼、閃動的燈管、地鐵背景等，打造香港抗爭現場情境。（圖／記者林育綾攝）

作品大多以數位輸出複製方式展出，不過其中一位年僅26歲的香港創作者Kay Wong，堅持跨海寄送5幅原稿來台展出，他利用2019年7月4日香港蘋果日報的「空白頭版」，當時該報為了表現新聞自由被打壓後，頭版將開天窗、再也沒有正確資訊能夠傳遞，而許多人紛紛跑去買報紙來紀念，也有許多畫家買來創作，Kay Wong就是其一。

▲▼年僅26歲的香港創作者Kay Wong 買下多份空白頭版的報紙創作，此次更堅持寄送原稿來台展出。（圖／記者林育綾攝）

Kay Wong當時買下十多份報紙，以墨水、馬克筆、壓克力等顏料作畫，更提到當記者們在前線工作首當其衝，在極權下面對各種威脅，「當新文自由被無理打壓之下，我的畫筆仍會繼續追求自由民主。」

▲年僅26歲的香港創作者Kay Wong 買下多份空白頭版的報紙創作，此次更堅持寄送原稿來台展出。（圖／記者林育綾攝）



另外還有一群匿名的香港創作者，合力打造「光復香港」VR實境體驗遊戲，讓人身歷其境感受在香港街頭，與警察對峙的現場。策展人陳怡靜說，自己不喜歡稱這個實境體驗為「遊戲」，是因為對他們來說，那並不是遊戲，而是真真實實的處境，透過VR實境體驗，可以感受到身處其中的恐懼與無奈。

▲一群匿名的香港創作者，合力打造「光復香港」VR實境體驗遊戲，讓人身歷其境感受與警察對峙的現場。（圖／記者林育綾攝）

臺灣藝術家Shih-Fen 在此次參展作品「關於自由的閱讀」也提到，我們可以透過各種自由的閱讀來了解香港反送中事件，他們卻身在其中。

▲臺灣藝術家Shih-Fen 參展作品「關於自由的閱讀」（中）。（圖／記者林育綾攝）



另外臺灣畫家李翰也說，此次創作畫面裡，一隻手象徵著林鄭月娥抓著棋子，而另一方是溫暖巨大的手，希望「正面的力量仍然是站在我們這一方」。Stellina Chen也創作「港版俄羅斯娃娃」，白衣人一層層剝開後，裡頭是港警，這幅圖像也曾經登上過法國媒體。

▲臺灣畫家李翰在此次創作裡，一隻手象徵著林鄭月娥抓著棋子，而另一方是溫暖的手，期望「正面的力量仍然是站在我們這一方」。（圖／記者林育綾攝）

「反抗的畫筆——香港反送中運動週年圖像展」將於即日起至7月26日在「臺灣漫畫基地」展出，期間將於7/4、7/11、7/18三個週六下午2點舉辦講座。漫畫基地同時也陳設「香港反送中主題書展」，更與全台16間獨立書店串聯合作。

▲臺灣漫畫基地同時也陳設「香港反送中主題書展」。（圖／記者林育綾攝）

▲「反抗的畫筆——香港反送中運動週年圖像展」展覽主視覺〈女勇武〉由香港藝術家芥蘭炒雞蛋創作，這幅圖像被大量傳播，甚至被印成數公尺高的巨幅海報。（圖／臺灣漫畫基地提供）

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