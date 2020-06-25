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馬英九再提「九二共識」：蔡政府勿讓台海步向戰爭邊緣

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▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

今天（25日）是端午節，前總統馬英九上午在臉書表示，今天也是韓戰70周年，他呼籲大陸當局應立即停止對台武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，勿讓台海步向戰爭邊緣。

馬英九表示，「朝鮮半島」與「台灣海峽」長期被視為東亞火藥庫。日前北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，又讓朝鮮半島戰雲密布；台灣海峽則因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞台，令人擔憂再成為東亞「燃點」。蔡政府更應慎思明辨，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓。

馬英九臉書全文：

今天是端午節，也是一個特別的日子。最近兩韓關係緊張，世界關注；70年前的今天，就是韓戰爆發日。1950年6月25日，北韓朝鮮人民軍在清晨大雨中越過北緯38度線南侵，9萬兵力3天內直搗南韓首都漢城。這場突如其來的戰爭，不僅改變東亞情勢，也對中華民國造成深遠影響。

怎麼說呢？韓戰爆發前8個月，1949年10月25日，中共近萬解放軍暗夜進犯金門，在古寧頭登陸與國軍血戰3晝夜，最後共軍5千餘人陣亡、近4千人被俘，全軍覆沒。蔣中正總統聞訊喜極而泣說：「臺灣安全了」；毛澤東則坦承此為國共內戰兩年來最大敗仗。為了雪恥，中共原計劃動員60萬大軍「解放臺灣」，卻因韓戰爆發，美國第七艦隊協防臺灣，共軍兵力投入「抗美援朝」作戰，使得原定「解放臺灣」之戰被迫延後。1953年7月韓戰停戰後隔年底，臺灣與美國簽訂《中美共同防禦條約》，中共更無法輕易出兵攻臺。這一拖，就是70年而無法得逞。

韓戰使中共無力攻臺，蔣中正總統得以在1945年光復臺灣，1949年保衛臺灣之後，1950年開始全心建設臺灣。在他的推動下，1950年10月22日，花蓮選出第一屆民選縣長─民社黨的楊仲鯨，這是中華民族五千年來第一次，以1947年剛實施的中華民國憲法第129條所規定的普通、平等、直接、無記名投票方式，所舉辦的縣長選舉。隔年1月7日，當時為省轄市的臺北市，選出第一屆民選市長─無黨籍的吳三連。其他各縣市首長也於1950年至1951年間一一選出，開啟了臺灣70年的地方自治，不僅領先世界很多國家，也回應了228事件後民間菁英一致希望縣市長民選的要求。

在當時風雨飄搖之際，蔣總統有如此勇氣與魄力，尊重民意，推動臺灣（含日據時期）、也是全中國從未辦過的縣市長選舉，令人佩服其遠見。縱觀日後臺灣政治領袖，不分黨派，幾乎都是從地方選舉出身，蔣中正總統推動地方自治，培植了大量政治人才，為臺灣的民主化奠定堅實基礎。

1950年至1953的韓戰，雖為臺灣帶來喘息機會，但國際局勢仍是動盪不安。蔣總統除毅然決定推動縣市長選舉外，還進行「三七五減租」、「公地放領」、與「耕者有其田」等一連串土地改革，以及成立「台灣省保護養女運動委員會」，展開保護養女法制化工作。這些在當時被視為石破天驚之舉，對臺灣的民主改革、經濟建設與社會進步，都有極大貢獻。近年打著「轉型正義」旗幟一面倒謾罵羞辱蔣中正總統的人，不應漠視這些建設臺灣的政績，該還他一個公正的歷史評價。

「朝鮮半島」與「臺灣海峽」長期被視為東亞火藥庫。日前北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，又讓朝鮮半島戰雲密布；臺灣海峽則因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞臺，令人擔憂再成為東亞「燃點」。韓戰70週年的今天，我呼籲大陸當局應立即停止對臺武力恫嚇，蔡政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表/九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓，勿讓臺海步向戰爭邊緣。

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