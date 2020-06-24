馬英九力挺三重老店美食！穿圍裙幫打菜...客人超驚喜

▲馬前總統親自穿上店家圍裙。（圖／翻攝自facebook／馬英九）



實習記者崔子柔／綜合報導

前總統馬英九向來親民，日前他為了減緩疫情對各店家的衝擊，特地前往新北三重一家有50年歷史的「知高飯」老店，親自穿上店家圍裙替他們打廣告，希望民眾支持美味的老字號，共同挺過這次疫情。

馬英九21日上午在臉書發美食文指出，「香噴噴的滷汁融合醬油、糖、花椒、八角的風味，把腿庫肉滷得金黃油亮，肉嫩皮Q，不油不膩。老牌知高飯入口銷魂，讓人欲罷不能。面對疫情的嚴峻挑戰，老店們以經得起考驗的傳統美味努力撐下來，大家一起替他們加油，用自己的胃支持在地美食，支持喜愛的餐廳，留下美好的滋味。」

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▲店家老闆娘與馬前總統合影。（圖／翻攝自facebook／馬英九）



「玉華33年知高飯」位於新北市三重溪尾街，傳承到第二代已經有50年的歷史，但因為店名「33年」比較讓人有記憶點，就沿用至今，店家多年來沒有改變的美味很受民眾歡迎。

見到馬前總統發布的照片，不少網友發現他的臉龐略顯消瘦，留言關心「是刻意減胖，還是太忙了」、「多吃一點，馬總統好像又更瘦了」、「瘦了，但氣色很好」。

▼店內員工興奮地與馬前總統合照。（圖／翻攝自facebook／馬英九）