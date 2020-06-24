台74線草湖匝道等了10年預定8月動工　盧秀燕向130個地主「三個感謝」

▲▼盧秀燕出席草湖匝道用地取得記者會，感謝地主們同意價購。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了增設台74線快速道路草湖匝道工程，歷經3任市長、10年努力，如今已成功取得全數130個地主同意價購，無須強制徵收，預計8月動工，2023年通車，市長盧秀燕24日率市府同仁向地主鞠躬致意，表達「三個感謝」，未來通車後帶給大里、霧峰地區更便利交通。

盧秀燕表示，草湖匝道對於大里區是最重要的交通工程，她特別表達三個感謝，代表全市281萬名市民感謝地主，沒有他們的無私奉獻，就沒辦法進行匝道工程；感謝地方民代支持通過預算，提供所有權人用地補償；最後感謝交通局、建設局、地政局團隊同仁的努力。

1名林姓地主表示，10年前就開始爭取台74線增設草湖匝道，歷經3任市長，直到盧市長上任後，以積極態度多次到地方視察及推動，未來完工通車後，對草湖地區發展非常有幫助。

交通局長葉昭甫表示，台74線是台中都會區重要交通動脈，但是大里溪南地區往來霧峰區沒有匝道可上台74線，造成民眾繞行不便，因此，市府在草湖地區規劃擁有4個匝道的鑽石型交流道，但是光是可行性評估就等了10年多，一直沒有重大進展，交通局在今年編足經費，展現決心，讓作業快速完成。

匝道工程用地範圍共有80多塊私有地，3萬多平方公尺，地主多，作業複雜，最後在市府鍥而不捨透過電話聯繫及親自拜訪，持續與地主溝通，今年5月底獲全數130個地主同意，取得用地，匝道工程預計8月前動工、2023年1月完工。

盧秀燕下午在交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、地政局長吳存金陪同下前往台74線增設草湖匝道工程用地，市議員林碧秀、林德宇、賴義鍠、李天生等人到場關心。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來