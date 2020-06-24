讓市民安全戲水消暑　台南市消防局強化防溺工作整備及訓練

▲台南市消防局辦理為期3天的救援潛水小組複訓，強化救援潛水小組人員專業技能，提升水域搜救能力，並確保潛水救援人員安全，執行各項水域救溺勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局6月22日至24日，辦理為期3天的2020上半年救援潛水小組複訓，訓練對象為消防局救援潛水小組70名成員，目的為強化救援潛水小組人員專業技能，提升水域搜救能力，並確保潛水救援人員安全，執行各項水域救溺勤務，以保障民眾生命安全，展現守護市民生命財產安全的能力。

此次複訓地點在安平區城平路安平漁港海域辦理，訓練項目包含：無目擊人命搜索、目標定錨、浮力袋運用等課程；本次訓練以CCIO（救災指揮與管理系統）指揮架構為主軸，建立消防局潛水指揮機制並實施潛水員管控，以作為危險水域救災之範例。

市長黃偉哲表示，即將進入暑假期間，市民戲水消暑不要大意，稍一不慎，消失就在一瞬間，要選擇有救生員的水域，市府設置有「台南市水域安全網」網站，包括水域安全影片、活動水域（水域遊憩區域、游泳池）、水域活動（水上嘉年華、獨木舟、遊憩體驗活動…等）及特色景點等，讓市民朋友在夏季期間能夠安全無虞地享受戲水的樂趣。而在面對各式各樣的水域搶救現場挑戰，消防人員最重要的任務就是以最迅速的時間到達，以最有效率的方式完成人命搜救任務，並且透過不斷的教育訓練增進自身救援實力，保護市民生命財產，展現守護安全大台南決心。

消防局局長李明峯表示，進入夏日戲水高峰期間，再次提醒民眾能多了解防溺知識，在戲水前提高警覺，做好水域環境觀察及準備安全防護裝備等工作，才能享受各種水域活動。而臺南市政府消防局潛水救援小組於意外發生時，也會立即出勤救援，以保障市民朋友生命安全。

・經典熱賣特價必囤・Pitera讓肌膚狀態完美