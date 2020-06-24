黃偉哲、郭國文促銷芒果　南科企業振興台南農產經濟　

▲台南市長黃偉哲與立委郭國文，鼓勵南科與其他園區廠商與員工，多多購買台南芒果與其他農產，落實地產地銷，也一起共同來振興疫情後經濟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲與立委郭國文為促銷台南在地芒果，24日宣布科學區專案行銷方案，鼓勵南科與其他園區廠商與員工，多多購買台南芒果與其他農產，落實地產地銷，也一起共同來振興疫情後經濟。

立委郭國文表示，當初因為選區除了包含台南山區主要的芒果產地，也含括消費力較高以及有送禮需求的南科，所以特別推動透過南科管理局媒和園區廠商來購買送禮自用兩相宜的台南在地芒果，在地企業支持在地農民。而今年是第2年舉辦，尤其遇到新冠肺炎影響，現在正是增加內需市場的活絡來振興經濟的時候。另外，今年除了向南科廠商推銷外，也擴大成為科學園區專案，讓竹科、中科的廠商都能透過園區專案購買到優質的台南芒果，讓農民不用為了銷售通路擔心。

黃偉哲市長表示，近期為了台南夏季農產的推廣，市府舉辦許多促銷活動。接下來也有一連串的國際芒果節活動。而今天這一場，則是透過郭國文委員媒介，提供給南科以及科學園區來專案購買台南優質芒果。郭國文的選區也是他之前立委的選區，產地農民跟消費者都可以透過次活動共同受益。而市府更加碼首度與網路知名甜點蛋糕店「塔吉特」合作，以台南在地愛文芒果製作「芒果多」千層蛋糕，凡購買專案禮盒，即送但折價券100元，送完為止。

南科管理局鄭秀絨副局長表示，南科廠商有去年的推銷活動後，今年詢問度暴增。為了讓更多園區廠商同樣能以優惠價格買到台南優質芒果，所以今天特別也透過此記者會宣傳，而南科管理局也以雨露均霑心情，推及其他科學園區，很感謝臺南市政府與台南農產運銷公司的加碼推銷。

郭國文表示，今年芒果稍有減產，但品質都相當不錯，日前也邀請農委會陳吉仲主委到產地瞭解產銷狀況，農委會也保證芒果價格會逐漸上漲，若欲產量過剩也已有穩定價格之備案。而在農業三箭的內銷端，今年除了南科之外，也擴大推銷至各科學園區，我們也會請科技部來協助推動。除感謝南科除了提供就業機會外，也協助促進農業經濟，歡迎南科以及其他園區的廠商不要錯過這難得的機會，台南芒果送禮自用兩相宜。

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