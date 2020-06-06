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熱水凌虐私吞者、手下也被逼繳所得　桃警連5天掃蕩黑幫38人　

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▲桃園市警察局一連5日掃蕩黑道幫派份子（圖／桃園刑大提供）

▲桃園市警察局一連5日掃蕩黑道幫派份子（圖／桃園市刑大提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局1日起連續5日規劃「同步掃黑行動專案」，分別檢肅天道盟、竹聯幫等幫派首要目標及成員共計6件38人到案，並破獲改造槍砲兵工廠，其中竹聯幫信堂成員蔡姓男子因旗下車手侵吞贓款，竟遭蔡嫌率眾持槍恐嚇、暴力毆打、熱水凌虐，恐嚇被害人交還，另天道盟正義會黃姓男子更對手下要求上繳工作所得，稍不從要求簽立鉅額本票並夥同其他成員毆打，許多成員不堪折磨逃出仍被押回凌虐，行徑十分囂張。

▲黑幫用來討債和凌虐的作案工具。（圖／桃園刑大提供）

▲黑幫份子用來討債和凌虐的作案工具。（圖／桃園市刑大提供）

警方表示，為嚴防幫派份子藉機滋擾桃園市政府警察局一連5日掃蕩黑幫，分別為中壢分局檢肅竹聯幫兵分13路展開同步查緝掃蕩行動，檢肅治平目標主嫌洪男及其幫眾共犯計13人到案，並查扣涉案用手機、刀械武器等物；大溪分局檢肅目標蔡男為竹聯幫信堂成員，以經營詐欺集團為主要經濟來源，以經營詐欺車手集團、圍事為主要經濟來源。卻因手下劉姓等車手等4人侵吞贓款，竟遭蔡嫌率眾持槍恐嚇、暴力毆打、熱水凌虐，恐嚇被害人交還金錢，經報請臺灣桃園地方檢察署冬股檢察官指揮偵辦，蒐證6個餘月見事證明確，於4日將蔡嫌及共犯等7人拘提到案，查扣行動電話11支、西瓜刀3把、球棒2支、愷他命毒品5.59公克、K盤3組、毒咖啡207公克、夾鏈袋及無線電等贓證物，全案依組織犯罪防制條例及詐欺罪罪嫌，移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

▲▼並查獲以汽車修理廠為掩護的地下兵工廠和改造槍械。（圖／桃園刑大提供）

▲▼並查獲以汽車修理廠為掩護的地下兵工廠和改造槍械。（圖／桃園市刑大提供）

▲▼並查獲以汽車修理廠為掩護的地下兵工廠和改造槍械。（圖／桃園刑大提供）

另外，平鎮分局檢肅天道盟黃男等4人及破獲劉嫌劉嫌擁槍自重，以開設汽車修廠作為掩護，作為改造槍枝據點，查獲改造槍枝3枝、槍枝半成品及改造工具1批；桃園分局檢肅治奀目標天道盟不倒會江男等6人暴力討債，查扣涉案用手機、刀械、棍棒等證物；龍潭分局檢肅天道盟正義會林男等6人，仗勢組織惡勢力，對被害人施以暴力脅迫，要求繳交保護費。被害人不從即砸店毀損、或聚眾毆打，經專案小組蒐證完備，將該集團一舉成擒。

楊梅分局檢肅天道盟邱男等4人於桃園市新屋區成立「天道盟正義會新屋組」堂口，長期在新屋地區教唆幫眾從事暴力圍事、插股、暴力討債、敲詐勒索等犯罪活動，經楊梅分局專案小組蒐證完備，將集團主嫌邱嫌等4人檢肅到案，並查獲毒品及吸食器一批，全案依組織犯罪防制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

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