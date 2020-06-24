陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊防部隊日前爆發嚴重衝突，傳出數名士兵傷亡。大陸國防部發言人吳謙24日表示，中印本已達成共識，願意採取切實措施，但中方官兵15日進行交涉時，竟突被印方暴力攻擊，導致雙方爆發嚴重肢體衝突，並造成人員傷亡，「事件完全是由於印方單方面挑釁造成，責任完全在印方。」

吳謙指出，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，多年來，中國邊防部隊一直在此巡邏執勤，今年4月以來，印度邊防部隊單方面在該地區抵邊修建設施，中方多次就此提出交涉和抗議，「5月6日凌晨，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。」

▼中印情勢緊張，印度向邊境增兵。（圖／路透社）



吳謙提到，中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。在中方的大力推動下，雙方經過多渠道溝通，6月6日，兩國邊防部隊舉行首次軍長級會晤，雙方同意採取切實措施，緩和邊境地區局勢，「印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。」

吳謙指出，令人震驚的是，6月15日晚，印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，出爾反爾，再次越過實控線向中方蓄意挑釁，中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊，「這引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。」

吳謙提到，中國邊防部隊果斷採取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊，有效捍衛了國家主權和領土完整，「事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生的，責任完全在印方。中方要求印方嚴懲肇事人，嚴格管束一線部隊，確保此類事件不再發生。」

▼印軍在衝突中身亡，民眾上街抗議。（圖／路透社）



吳謙表示，衝突發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通協調，兩國外長通電話，就公正處理加勒萬河谷衝突、推動現地局勢降溫達成一致意見，「兩國防長通電話正在協商中，雙方於6月22日舉行第二次軍長級會晤，就管控緊張局勢、維護邊境地區和平穩定深入交換意見。」

吳謙強調，中印互為重要鄰國，維護邊境地區和平與安寧符合雙方的共同利益，需要雙方的共同努力，「我們希望印方與中方相向而行，切實落實兩國領導人重要共識，嚴格遵守雙方達成的協定協議，繼續通過各層級對話與談判妥善解決有關問題，共同為緩和邊境地區局勢、維護邊境地區和平穩定作出積極努力。」