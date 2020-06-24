　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊防部隊日前爆發嚴重衝突，傳出數名士兵傷亡。大陸國防部發言人吳謙24日表示，中印本已達成共識，願意採取切實措施，但中方官兵15日進行交涉時，竟突被印方暴力攻擊，導致雙方爆發嚴重肢體衝突，並造成人員傷亡，「事件完全是由於印方單方面挑釁造成，責任完全在印方。」

吳謙指出，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，多年來，中國邊防部隊一直在此巡邏執勤，今年4月以來，印度邊防部隊單方面在該地區抵邊修建設施，中方多次就此提出交涉和抗議，「5月6日凌晨，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。」

▼中印情勢緊張，印度向邊境增兵。（圖／路透社）

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

吳謙提到，中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。在中方的大力推動下，雙方經過多渠道溝通，6月6日，兩國邊防部隊舉行首次軍長級會晤，雙方同意採取切實措施，緩和邊境地區局勢，「印方承諾不越過加勒萬河口巡邏和修建設施，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。」

吳謙指出，令人震驚的是，6月15日晚，印度一線邊防部隊公然違背雙方達成的共識，出爾反爾，再次越過實控線向中方蓄意挑釁，中方官兵在現地交涉時，突然受到印方暴力攻擊，「這引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。」

吳謙提到，中國邊防部隊果斷採取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊，有效捍衛了國家主權和領土完整，「事件完全是由於印方違背共識、單方面挑釁造成的，完全是在雙方認可的實控線中方一側發生的，責任完全在印方。中方要求印方嚴懲肇事人，嚴格管束一線部隊，確保此類事件不再發生。」

▼印軍在衝突中身亡，民眾上街抗議。（圖／路透社）

▲印度民眾向中印衝突中喪命的士兵致意，中印衝突,中國,印度。（圖／達志影像／美聯社）

吳謙表示，衝突發生後，中印雙方通過軍事和外交渠道進行了溝通協調，兩國外長通電話，就公正處理加勒萬河谷衝突、推動現地局勢降溫達成一致意見，「兩國防長通電話正在協商中，雙方於6月22日舉行第二次軍長級會晤，就管控緊張局勢、維護邊境地區和平穩定深入交換意見。」

吳謙強調，中印互為重要鄰國，維護邊境地區和平與安寧符合雙方的共同利益，需要雙方的共同努力，「我們希望印方與中方相向而行，切實落實兩國領導人重要共識，嚴格遵守雙方達成的協定協議，繼續通過各層級對話與談判妥善解決有關問題，共同為緩和邊境地區局勢、維護邊境地區和平穩定作出積極努力。」

ET快訊
快訊／愛河死者身體特徵曝！法醫拼湊屍塊：身高160cm、頭髮
國三女手機跳訊息：喜歡在妳體內…母嚇傻衝摩鐵！她激戰大12歲
相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　女音樂家要
快訊／愛河分屍案初步相驗結果出爐！屍塊全裝2旅行袋內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

她失戀鬧跳河！閨密狂吼「你想把我逼死嗎？」　下秒暴衝自己先跳了

加碼增援北京！　陸衛健委：20支核酸檢測醫療隊共416人

大陸擬填海桂山島供港建屋　曾是「工人極樂聖地」...轉型海鮮旅遊

「真的沒喝酒」女司機卻被測出酒駕　尷尬坦承：和男友親太久了

人行連5日逆回購！總金額破3兆「相當於降準0.5％」

北京直擊／市場「防疫大整改」...鮮肉穿「透明衣」才能賣　全面改用新砧板

抖音母公司自曝內部貪腐！　字節跳動證實：2員工涉案千萬

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

她失戀鬧跳河！閨密狂吼「你想把我逼死嗎？」　下秒暴衝自己先跳了

加碼增援北京！　陸衛健委：20支核酸檢測醫療隊共416人

大陸擬填海桂山島供港建屋　曾是「工人極樂聖地」...轉型海鮮旅遊

「真的沒喝酒」女司機卻被測出酒駕　尷尬坦承：和男友親太久了

人行連5日逆回購！總金額破3兆「相當於降準0.5％」

北京直擊／市場「防疫大整改」...鮮肉穿「透明衣」才能賣　全面改用新砧板

抖音母公司自曝內部貪腐！　字節跳動證實：2員工涉案千萬

反應外送問題…客服卻俏皮回「一起玩腦筋急轉彎」　她氣瘋：到底什麼鬼

疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

教練累喊：脖子好緊！體班妹好心進房幫按摩…下秒遭脫衣猥褻大崩潰

94%土地8500萬年前沉入海底　「西蘭大陸」2張新地圖曝光

想搶中衛口罩看過來　電商端午連假天天開賣5大顏色

桃機開放3航空載客轉機「排除中國大陸」　指揮中心公佈原因

澳洲智庫：僅23％民眾相信中國　超過9成望尋找新合作夥伴

張立昂絕美「變性」照曝光：撞臉北川景子！　韋禮安一看也戀愛了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

OL怒給旅館負評！旅館威脅公開個資

三峽大壩成效倒退？關鍵概念錯了！

他驗DNA2個兒子都非親生　愛妻愣住：不會吧

他抓狂亂砍2醫師：反正活不成了！

瀋陽、成都巨響　官方說話了

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

全球富豪洗牌　他疫期4個月「每天賺10億」

愛上蘿莉！他慘被「嬌妻聯手小王」殺害

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

瀋陽、成都突發神秘巨響！　居民嚇壞「樓都在搖」問到登上熱搜

更多熱門

相關新聞

「301醫院」爆院內感染？　官方說話了…

「301醫院」爆院內感染？　官方說話了…

北京市於本月11日起爆發本土感染，至23日24時累計256例確診、無症狀者 22 例。不過，網路日前流傳，中國人民解放軍總醫院（又稱「301醫院」）爆發院內感染，甚至有醫護人員確診。不過，北京海淀區官方24日出面闢謠稱，相關傳言都是假的。

男搭火車收確診通知　全車恐慌

男搭火車收確診通知　全車恐慌

鳳梨炸彈殺象3嫌落網！網繪圖：身而為人我很抱歉

鳳梨炸彈殺象3嫌落網！網繪圖：身而為人我很抱歉

中印士兵雪地打架　解放軍遭痛毆

中印士兵雪地打架　解放軍遭痛毆

中印邊境緊張！印度暫停與中企合作

中印邊境緊張！印度暫停與中企合作

關鍵字：

中印中印邊境印度拉達克解放軍印軍國防部

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

小隻馬遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面