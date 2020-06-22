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房仲男今早傳訊「要聽媽媽的話」…中午爬上20米電塔！女兒曝：前幾天很正常

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記者陳羿妏、郭世賢／基隆報導

基隆市大德國中22日中午出現一名情緒不穩的男子，突然爬上國立教育廣播電台約20米高的鐵塔，疑似想要輕生，在消防人員以及家人的勸說下，下午2時許情緒漸漸平和後，終於從鐵塔下來，目前被警方帶回派出所，了解後續狀況。對此，男子的女兒也透露父親前幾天的狀況。

▲▼基隆市大德國中附近20日傳出一名男子情緒不穩爬上電塔。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市大德國中附近20日傳出一名男子情緒不穩爬上電塔，女兒出面透露男子前幾天的狀況。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼基隆市大德國中附近20日傳出一名男子情緒不穩爬上電塔。（圖／記者郭世賢翻攝）

國立教育廣播電台共有10層，當時男子爬上第4層時，被附近民眾發現緊急報案，然而，爬到第8層時，男子戒心相當重，見消防人員前來，差點要往下跳，所幸在消防人員、家人耐心勸說下，男子才順利從鐵塔下來，，未受到任何傷害，不過警方目前先把男子帶回派出所，要釐清事發原因和經過。

據了解，男子擔任房屋仲介，與妻子離婚後，和2名女兒、媽媽同住。女兒表示，因為媽媽的固定探視權是週日，因此週末都會去找媽媽一起住，不過這期間傳訊息爸爸都不怎麼回覆，爸爸今天早上甚至傳一段訊息說「以後要聽媽媽的話，要顧好妹妹」，不知道爸爸情緒狀況如何，只確認前幾天與客戶看房時的狀況是正常的。

▲▼基隆市大德國中附近20日傳出一名男子情緒不穩爬上電塔。（圖／記者郭世賢翻攝）

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