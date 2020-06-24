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6/25起開放轉機！符合「2條件」就可在台待8小時　用餐消費都有限制

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▲桃園機場受疫情影情響出入旅客直直落，出現客機排排停盛況。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園機場開放部分旅客轉機。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

因應未來邊境管制逐步鬆綁，桃園機場公司表示，初步規劃轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國的旅客。轉機旅客下機後除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候，於候機室利用平板提供其消費選擇。交通部長林佳龍證實，轉機鬆綁計畫將於25日凌晨零時起實施。

桃機公司表示，19日召集各單位，針對過境轉機旅客進行實地演練。依據相關規劃，桃園機場現行轉機將僅開放搭乘華航、長榮及國泰等航空公司集團，停留8小時以內且非往返中國之旅客，方案將由指揮中心評估上路時間。

請繼續往下閱讀...

▲旅美夫婦明知已有疫情症狀，仍自境外搭機由桃園機場入境。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲轉機旅客將有專人陪同。（資料照／記者沈繼昌攝）

根據標準作業程序，演練轉機旅客於下機後立即嚴格執行空間動線區隔及防護措施，除與入境旅客分流，由航空公司專人導引通過轉機安檢，再帶往專屬候機室等候。

因應轉機旅客飲食及購物需求，機場餐飲及免稅店業者安排防疫禮賓專員，於專屬候機室利用平板電腦提供餐飲消費，避免人員間非必要接觸，旅客選購後再由專人使用一次性包材餐盒送交旅客享用，需購物旅客經航空公司登記後，亦由專人帶往免稅商店購物，再回原候機室休息或至登機門登機，全程均有專人陪同。

交通部長林佳龍證實，25日零時起將有條件鬆綁來台轉機限制，他表示，指揮中心認同交通部規劃，除有不斷演練外，消費也有專人協助，不只將動線與出入境旅客分開，也可帶動免稅店的消費情況，原定預計實施時間為7月，經討論後決定於25日起實施。

交通部航政司長葉協隆表示，轉機鬆綁計劃已提報指揮中心，指揮中心已核定，預計明日起實施，至於詳細細節，指揮中心下午將召開記者會詳細說明。

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