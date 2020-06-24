19歲少年慘墜8公尺山崖　「白色安全帽染滿血」奇蹟救他一命

▲救援隊認為少年凶多吉少，安全帽卻救他一命。（圖／翻攝自Facebook／Keswick Mountain Rescue Team）

記者李振慧／綜合報導

英國一名19歲少年近來在博羅(Borrowdale)的牧羊人懸崖(Shepherd's crag)攀岩時，不幸從8公尺高處墜落山谷，由於頭部受到撞擊當場昏倒在地，救援隊前往救人時發現，幸好他頭上戴著安全帽才奇蹟保住一命，身上只有瘀傷和割傷十分幸運。

凱瑟克山救援隊(Keswick Mountain Rescue Team)22日發文表示，事件發生在20日，他們接到報案一名19歲少年不小心墜崖，前往現場發現少年因為頭部受到撞擊、處於意識不清的狀態，頭上的安全帽滿是鮮血，場景令人怵目驚心。

醫護人員為少年緊急治療並放在擔架，後來送到位於卡萊爾(Carlisle) 的坎伯蘭醫護室(Cumberland Infirmary)，發現少年所戴的安全帽成功幫他擋住撞擊，肩膀上的瘀傷與頭部割傷接受治療後，隔天便順利出院。

救援隊表示，「他非常幸運，所以我們特地分享他的頭盔照，希望能提醒大眾從事危險活動時戴安全帽的重要性，因為這能確保你繼續過著正常生活」。



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