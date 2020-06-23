15歲成為百萬富翁！18歲網紅到峇里島拍美照　男友在旁卻撞車身亡

▲網紅與男友度假時傳出車禍身亡。（圖／翻攝自Instagram／nastyatropi）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯18歲女子阿納斯塔西婭(Anastasia Tropitsel)，12歲成為網紅的她，15歲就晉身百萬富翁，然而近日卻傳出她與男友在峇里島騎車時發生車禍，墜車時頭部受到重創不幸身亡的消息。

本名祖布麗娜(Anastasia Zubrina)的阿納斯塔西婭，在Instagram上是擁有126萬粉絲追蹤的人氣網紅，從12歲就開始走紅的她，時常在網路上與粉絲分享自己的成功經驗，然而父親卻很喜歡唱衰自己的事業，導致父女關係惡劣，雙方時常在網路上大打口水戰。

阿納斯塔西婭近來與30歲男友梅丹諾維奇(Viktor Maydanovich)一同到峇里島旅行，但因為碰上新冠肺炎無法回國，便時常在Instagram分享度假美照，沒想到騎車時遇上致命事故。

梅丹諾維奇表示，女友因為想嘗試新買的二手機車，他便騎著單車在旁跟著，對方以80至100時速沿著一條道路行駛時，騎到一半突然失去控制，接著便撞上路邊籬笆送醫後不幸身亡。阿納斯塔西婭的Instagram目前轉由媽媽幫忙管理，21日發布死訊後吸引上萬人留言，大家都為一條年輕生命的逝世感到不捨。

►我該答應女友嗎？

