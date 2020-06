每周灌28公升可樂...28歲女喝到上癮「住院也要喝」　封城意外讓她愛喝水

▲女子意外因為疫情改掉20年習慣。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子從8歲開始對可樂上癮,每天都要喝2大瓶的她,除了把可樂直接當作早餐,就連住院時也拜託家人幫忙帶去醫院,然而近來因為疫情無法順利買到可樂,終於把存貨喝完的她,意外戒掉了這個維持20幾年的習慣。

英國《每日郵報》報導,來自西倫敦伊令(Ealing)的28歲女子費雪(Gillian Fisher),從小就對健怡可樂(Diet Coke)上癮,每天起床第一件事就是喝杯可樂,除此之外一整天無論去哪也都會隨身攜帶,每天至少狂喝4公升,形容自己就像吸菸者一樣,喝可樂能幫助讓她心情好轉、甚至提高工作效率。

瘋狂愛喝可樂的費雪,去年住院時因為醫院沒有她愛喝的牌子,竟然特別打電話哭著向家人求救,「我當時態度就像個小孩子一樣,但即使是這樣也無法阻止我想要喝到可樂的心,凌晨1點便衝到附近Subway去買三明治配飲料,可是仍然沒有喝到想喝的健怡可樂」。

每次去超市都會一次狂買20幾瓶的費雪,近來因為新冠肺炎疫情無法像以前一樣大量囤貨,終於迫使她下定決心戒可樂,原本想用其他飲料替代,然而多方嘗試後意外發現最好喝的東西竟然是她以前從來不喝的冰水,「一般情況下我完全無法想像沒有可樂的生活,然而封城迫使我去思考什麼才是人生中最重要的東西,20年來第一次讓我覺得,健怡可樂不是。」



