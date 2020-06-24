　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3故事曝光李眉蓁驚人背景　李正皓：她爸爸李榮宗才是正韓軍

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議員李眉蓁確定代表國民黨投入高雄市長補選選戰，名嘴李正皓在政論節目上用3篇故事揭開李眉蓁的驚人背景，「她的父親李榮宗才是真正的正韓軍」，當初韓國瑜夜宿果菜市場，睡的就是李榮宗的辦公室。

▲▼李眉蓁投入市長補選 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁坦言知道自己的知名度比較低，但相信可以在高雄再創奇蹟。（圖／記者洪正達攝）

李正皓在23日播出的政論節目《前進新台灣》中提到，韓家軍分為正韓軍和蹭韓軍，後者是指韓流已經起來了，才開始圍繞在韓國瑜身邊幫忙講話、收割聲量，而李眉蓁的父親李榮宗是真正的正韓軍，「她本身的特色其實不明顯。」

接著李正皓以3篇故事說明，首先是三山造勢，那時韓國瑜還在落魄、正要起來，是靠農民系統和漁民系統力挺，而一個縣市有農會就會有果菜公司，當時高雄市果菜公司的總經理是李榮宗；第二是韓說要夜宿果菜市場，睡的就是李的辦公室；第三是韓剛被提名時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標帶著一大票台中市議員到高雄幫忙加油，中間有30分鐘的密室會談，李就是高雄代表的其中一員。

▲高雄果菜運銷總經理李榮宗表示，請韓市長睡這張雙人床 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲李榮宗曾請韓國瑜夜宿果菜市場時使用這張雙人床。（圖／記者吳奕靖攝）

李正皓表示，李眉蓁能在高雄市長補選中出線，跟她一點關係也沒有，國民黨中央說要提名年輕、在地的人選，但李眉蓁和曾表態願參選的李雅靜只差1歲，相當於沒有差別，「國民黨在高雄市長補選這盤棋，是跟韓國瑜的勢力投降。」

李正皓指出，國民黨黨主席江啟臣知道要在這場選舉中與韓國瑜劃清界線，如果選擇推派李雅靜，同樣也是正韓軍的高雄市前民政局長曹桓榮就可以鬧到底，「曹桓榮就是李眉蓁的煙霧彈。」

ET快訊
大善男捐骨髓暴痛5天！抽血9小時一度崩潰　喊話受贈者：好好減
愛河分屍放20kg啞鈴「連2天浮起詭異巧合」原因曝　警點出破
愷樂為救羅志祥「密謀下一步」曝！小三形象大傷　斷開不倫豬蝶戀
快訊／金正恩出面了！　宣布暫停對南韓採軍事行動計畫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李眉蓁身世曝光！是「賣菜郎之女」　網友起底曾登上大陸官媒

3故事曝光李眉蓁驚人背景　李正皓：她爸爸李榮宗才是正韓軍

私菸案被記大過！陳敏華晉升「七星少將」　11個月「火速抵過」上竄內幕曝光

長照沒人罩！北市府表示將儘速撥款…先查「是誰爆料」　業者超怕

李眉蓁身世曝光！是「賣菜郎之女」　網友起底曾登上大陸官媒

質疑大巨蛋違法復工！呱吉爆「驚人真相」：我們苦無證據

吳益政、李眉蓁要辭議員？　網翻出民眾黨2019年探討「帶職參選」發文

蘇貞昌基因太強…變性特效一套長毛了！　臉書辨識是蘇巧慧「想標註你自己嗎？」

北市府色狼就是員工！尾隨裙裝OL偷拍大、小腿…還囂張打卡「照片全PO網」

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

3故事曝光李眉蓁驚人背景　李正皓：她爸爸李榮宗才是正韓軍

私菸案被記大過！陳敏華晉升「七星少將」　11個月「火速抵過」上竄內幕曝光

長照沒人罩！北市府表示將儘速撥款…先查「是誰爆料」　業者超怕

李眉蓁身世曝光！是「賣菜郎之女」　網友起底曾登上大陸官媒

質疑大巨蛋違法復工！呱吉爆「驚人真相」：我們苦無證據

吳益政、李眉蓁要辭議員？　網翻出民眾黨2019年探討「帶職參選」發文

蘇貞昌基因太強…變性特效一套長毛了！　臉書辨識是蘇巧慧「想標註你自己嗎？」

北市府色狼就是員工！尾隨裙裝OL偷拍大、小腿…還囂張打卡「照片全PO網」

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

不滿兩岸論述？馬吳缺席藍營餐敘　李乾龍：馬英九眼睛不舒服

36年前警總密件揭「黨國勾黑幫」內幕　威權操控手段曝！一清可能是白色恐怖延續

外幣進場時機點大公開！　外匯專家教你這樣搶賺美元、日圓、人民幣

2個月前出道遇新冠肺炎！　韓男團「第一次表演見觀眾」哽咽大哭

太陽2名球員確診　西區某季後賽球隊4名成員也染疫

咖啡、甜食不是「火燒心」唯一凶手　飯後2行為也NG

約基奇確診新冠肺炎！　上週與網球天王喬帥合照

機車保險絲壞掉報價6000元　騎士「小巨蛋牽回土城」只花300元

路透：中國議題成川普政治提款機　美對中貿易出口2個月暴增532億

信義區停車場「1小時800元」　她傻：以為眼花！真相被推爆...合法收費

千億富豪隱身萬華！掌控「民視、味王」過半股權　現況曝：子女要他簽名就簽名

王源玩遊戲放話「秒殺全場！」　神挑戰「空中跳起來穿褲子」笑翻

政治熱門新聞

陳敏華晉升「七星少將」　11個月火速抵過...內幕曝

李眉蓁是賣菜郎之女　網翻出曾登大陸官媒

大巨蛋違法復工？呱吉：我們苦無證據

「韓國瑜2.0」徵召李眉蓁　楊秋興曝勝算

高雄市長補選登記　民眾黨推吳益政

蘇貞昌一套變性特效　蘇巧慧被辨識「想標註你自己嗎？」

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

吳益政李眉蓁要辭議員？網翻出民眾黨去年探討文

北市將儘速撥款長照　先查是誰爆料

北市府偷拍狼自首　OL照片全PO網

獨／吳益政入民眾黨參戰補選　競選主打「環保、好經濟」

小英警衛主任升少將惹議　知情人士：鬥爭自己弟兄可悲

無緣爭取補選　「韓家軍」曹桓榮說話了

李正皓曝李眉蓁背景：她爸是正韓軍

更多熱門

相關新聞

李眉蓁是賣菜郎之女　網翻出曾登大陸官媒

李眉蓁是賣菜郎之女　網翻出曾登大陸官媒

前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，市長懸缺將於8月15日進行補選，國民黨方面確定徵召高雄市議員李眉蓁，出戰民進黨派出的候選人前行政院副院長陳其邁，許多網友也開始起底李眉蓁的身世，甚至還翻出他曾經登上大陸官媒的照片。

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

李眉蓁披「韓家軍」戰袍出征高雄...基層不挺　江啟臣回應了

高雄市長補選登記　民眾黨推吳益政

高雄市長補選登記　民眾黨推吳益政

「全力支持李眉蓁」　朱江達成共識：逆風也要高飛

「全力支持李眉蓁」　朱江達成共識：逆風也要高飛

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔！

快訊／徵召後首現身　李眉蓁喊願意承擔！

關鍵字：

高雄市長補選李眉蓁李正皓韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面