3故事曝光李眉蓁驚人背景　李正皓：她爸爸李榮宗才是正韓軍

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市議員李眉蓁確定代表國民黨投入高雄市長補選選戰，名嘴李正皓在政論節目上用3篇故事揭開李眉蓁的驚人背景，「她的父親李榮宗才是真正的正韓軍」，當初韓國瑜夜宿果菜市場，睡的就是李榮宗的辦公室。

▲李眉蓁坦言知道自己的知名度比較低，但相信可以在高雄再創奇蹟。（圖／記者洪正達攝）

李正皓在23日播出的政論節目《前進新台灣》中提到，韓家軍分為正韓軍和蹭韓軍，後者是指韓流已經起來了，才開始圍繞在韓國瑜身邊幫忙講話、收割聲量，而李眉蓁的父親李榮宗是真正的正韓軍，「她本身的特色其實不明顯。」

接著李正皓以3篇故事說明，首先是三山造勢，那時韓國瑜還在落魄、正要起來，是靠農民系統和漁民系統力挺，而一個縣市有農會就會有果菜公司，當時高雄市果菜公司的總經理是李榮宗；第二是韓說要夜宿果菜市場，睡的就是李的辦公室；第三是韓剛被提名時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標帶著一大票台中市議員到高雄幫忙加油，中間有30分鐘的密室會談，李就是高雄代表的其中一員。

▲李榮宗曾請韓國瑜夜宿果菜市場時使用這張雙人床。（圖／記者吳奕靖攝）

李正皓表示，李眉蓁能在高雄市長補選中出線，跟她一點關係也沒有，國民黨中央說要提名年輕、在地的人選，但李眉蓁和曾表態願參選的李雅靜只差1歲，相當於沒有差別，「國民黨在高雄市長補選這盤棋，是跟韓國瑜的勢力投降。」

李正皓指出，國民黨黨主席江啟臣知道要在這場選舉中與韓國瑜劃清界線，如果選擇推派李雅靜，同樣也是正韓軍的高雄市前民政局長曹桓榮就可以鬧到底，「曹桓榮就是李眉蓁的煙霧彈。」