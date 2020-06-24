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撞倒1人繼續衝！躲酒駕查緝「恐攻式」狂飆釀1死2傷　二審重判12年原因曝

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記者羅志華／台北報導

男子郭俊邑於2018年9月23日凌晨，在KTV唱完歌為躲避酒駕查緝，一見警察便加速闖紅燈沿路狂飆，行經羅斯福路、基隆路一段間連撞3人，導致1死兩傷，高院二審認為，郭男撞倒一人後，仍執意飆車再撞2人，顯然有不確定殺人故意（知道可能會有甚麼後果，還是要做），推翻一審的過失認定，依殺人等罪判12年6月徒刑，另有6月徒刑得易科罰金。

快訊／基隆路酒駕「撞倒騎樓」3騎士1死2傷　年輕豐田黑衣駕駛摀臉。（圖／記者趙永博攝）

▲郭男當時一路狂飆，直到車子撞進房子裡才停下。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

本案於北院一審時，法官認為檢方的舉證，不能證明郭男有「不確定殺人故意」，認定郭男犯行皆為過失，依「不能安全駕駛因而致人於死罪」，判他8年徒刑。

高院刑事發言人連育群法官指出，郭男撞倒第一位機車騎士後，仍持續狂飆再撞2人，造成其中1人不治，高院審理時，主要就是審酌郭男對於造成死傷的後果，屬於故意還是過失；合議庭認為，郭男撞第1人時，雖然是在知道可能發生意外的情況下撞的，但並沒有證據證明他是故意，頂多認定他自以為不會出事、卻不小心撞到，此部分認定為郭男過失。

▲高院刑事發言人連育群法官。（圖／記者羅志華攝）

▲高院刑事發言人連育群法官指出，合議庭認為郭男撞完第1人仍一路狂飆，已有殺人不確定故意。（圖／記者羅志華攝）

高院認為，郭男在撞倒第1人後，已經知道自己不能控制、可能會撞人了，卻仍一路逃逸狂飆、再撞2人造成1死，認定郭男有殺人的不確定故意，依《不能安全駕駛動力交通工具罪》判他6月徒刑（得易科罰金）、依《殺人罪》判12年徒刑，另外，撞倒第1位騎士逃逸部分，依《肇事致人死傷逃逸罪》判1年2月徒刑，殺人及肇逃部分合併執行12年6月。

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