蔡英文臉書同步直播！總統府「端午限定戶外音樂會」免費看

▲《再會吧 北投》端午限定版音樂會將於總統府前廣場演出，蔡英文總統臉書同步直播。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會與總統府、文化部、農委會將於6/25至6/27端午連假期間，舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動，其中25日綠光劇團帶來的《再會吧 北投》端午限定版音樂會，將於4平台同步直播，包括蔡英文總統、賴清德副總統臉書，以及總統府的Youtube頻道、文化總會的臉書粉專，讓無法到現場看表演的民眾也能欣賞。

《再會吧 北投》端午限定版音樂會由「全台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真擔任編劇導演，吳導也將在劇中擔任「說書人」一角，他還在臉書上留言表示「這可能是這輩子唯一限定版」，呼籲戲迷別錯過！

請繼續往下閱讀...

▲「端午謝平安 藝文大匯演」將由唐美雲歌仔戲團開場演出《天官賜福慶端午》。（圖／文化總會提供）

25日晚間7點到9點半於凱達格蘭大道廣場前舉行「端午謝平安 藝文大匯演」，將由唐美雲歌仔戲團開場演出《天官賜福慶端午》，以及綠光劇團帶來《再會吧 北投》端午限定版音樂會，全程將在將在總統蔡英文、副總統賴清德的臉書、總統府的Youtube頻道，以及文化總會的臉書粉專同步轉播。

▲「端午限定戶外音樂會」將於4平台同步直播。（圖／文化總會提供）

文總也提醒，為配合防疫新生活規範，6月25日到現場觀賞表演的民眾需配合安全檢查以及實聯制，並全程配戴口罩。現場座位約2千席，也歡迎民眾自備小折凳或野餐墊就地而坐，一起享受這場夏日晚間的戶外音樂會。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢