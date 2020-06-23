蘇貞昌憶陳菊：當年她要把僅有的一部照相機交給弟弟





▲陳菊出任監察院院長。（圖／翻攝陳菊臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府22日記者會正式公佈，總統蔡英文提名陳菊為監察院長。陳菊致詞時表示，她知道自己的責任非常重大，必須超越黨派超然公正，「我在這裡清楚宣布，我會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括政黨活動。」一路和陳菊是老戰友的行政院長蘇貞昌，23日受訪時稱讚總統提名很用心，陳菊是用一輩子在走人權道路。

蘇貞昌表示，陳菊是自己非常佩服的人，會走上政治這條路，就是因為當年在軍事法庭上，看到當年還是小女生的陳菊在交待後事，因為她被起訴唯一死刑，她的被起訴也打開台灣民主大門。

「當時還是小女生的陳菊，面對死刑起訴不懼不餒交待後事，她要把僅有的一部照相機交給弟弟，我看著他一輩子為了保護人權，自己受害受難都還關心其他受難者跟他的家屬，看到她一輩子從北到南、從南到北，為台灣民主人權奮鬥一輩子不變。」

蘇貞昌指出，立法院成立人權委員會為專責機構，這在世界上很先進，總統請陳菊擔任監察院長，其實很用心，陳菊也說自己一輩子為人權而開始，如果最後人生階段能為台灣人權貢獻，這是她一輩子的心願。

蘇貞昌稱讚，陳菊是真正用她的生命走人權道路，她一輩子歷練豐富，經的起檢驗奮鬥。世界也可以看到，當年威權、沒有自由民主的台灣，今天能由受難者推動人權工作，世界看起來也會覺得台灣走過這一頁，從黑暗走到光明、沒有人權走到溫暖很先進。

蘇貞昌說，陳菊不是為個人得到位置，而是用她的生命，讓台灣進到一個階段，總統這樣提名很用心。陳菊來承擔這個位置，是一輩子心願的再貫徹，至於總統提的監察委員名單，其實很用心也是要包容台灣的多元、接納台灣的各方面，希望減少對抗，大家一起在國家憲政機關監察院，為台灣監察工作及台灣人權工作做貢獻。

蘇貞昌指出，現在名單已經再做考量提出來，希望各界都能支持總統的提名，讓台灣人權工作進到新階段，至於陳菊說她如果通過提名就要退出黨政運作，這是民進黨由來已久的規定，民進黨黨員入黨辦法中明文規定，如果黨員出任司法官考試委員等，就要註銷黨籍，這是對獨立行使機關的尊重、對黨員的約束，這一點從陳菊昨天得到提名就已經公開宣布，看得出她的認真跟誠意。