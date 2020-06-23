　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，大批股東在廠外抗議華映坑殺股民、血本無歸，與保全相互推擠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，大批股東在廠外抗議華映坑殺股民、血本無歸，與保全相互推擠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名面板大廠華映公司去年9月宣布破產，引發大批股民驚恐狂賣手中股票，華映23日在楊梅廠召開股東會，但湧入上百名股東在廠外抗議，控訴華映「坑殺股民、股票成廢紙」，自救會執行長孫金清受訪時說，「手中持有1萬5千張股票，但一夕之間卻成廢紙」，廠方卻還私下變賣廠房設備，究竟要股民如何活下去？

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，大批股東在廠外抗議華映坑殺股民、血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，大批股東在廠外抗議華映坑殺股民、血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

上百名華映公司股民上午8時30分在楊梅廠外集結，受害股民成立自救會在門口拉布條抗議，控訴華映公司坑殺股民，一度與華映保全相互推擠，場面火爆，楊梅警方也出動數十人前往維持秩序，國民黨籍立委林為洲服務處也派員聲援。

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，自救會執行長孫金清質疑華映利用五鬼搬運方式，變賣廠房設備導致股民投資血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，自救會執行長孫金清質疑華映利用五鬼搬運方式，變賣廠房設備導致股民投資血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華映股民自救會執行長孫金清說，他手中持有1萬5千張股票，但卻一夕之間變成廢紙，究竟要人怎麼活？華映公司最近5年虧損逾500億元成財務大洞，卻想透過境外公司轉手方式進行五鬼搬運，導致股民投資血本無歸。

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，因出席股東會人數不足，最後導致流會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，因出席股東會人數不足，最後導致流會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

孫金清強調，華映23萬名散戶股東持股超過60%，母公司大同公司持有華映股票僅3成多，但去年12月30日召開臨時股東會，董事會強行通過拍賣機器設備與廠房，散戶股東要求財報需公開，但董事會卻置之不理，董事會有的董事持股比他們少，但最後卻做出變賣龍潭、楊梅廠房與設備的決定，毫無道理可言。

▲華映楊梅廠爆發股東抗議風波，造價數百億元的廠房面臨拍賣命運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲華映楊梅廠爆發股東抗議風波，造價數百億元的廠房面臨拍賣命運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最後華映公司與自救會成員、股東都相互克制進入會場，但因出席股東人數不足而導致流會；自救會認為，股東會流會最快一個月後才能再召開，但要求華映公司暫時停召開股東會，待司法調查後再行召開，同時停止華映楊梅廠拍賣程序，等資產重估後再行處理，才能維護23萬股東權益。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►持刀、鐵鎚砍殺鄰居3人成重殘　嗆檢「 我殺人？笑死人」...狠男被起訴

►軍人妻2度留宿同袍住處　夫傳「離我老婆遠一點」簡訊挨告

►破天荒！桃園法院遭桃園地檢「搜索」 女法官控告男法官「妨害秘密」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
2PM成員證實戀愛ing！　目擊者抓包牧場約會「火速認愛」
快訊／違反選罷法　羅淑蕾挨告遭起訴
陸20歲短褲妹當街遭屠殺亡！　「殺雞式放血」影片瘋傳
快訊／國民黨正式徵召李眉蓁參選高雄　出線原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5月新增房貸平均利率1.349%　續創歷史新低紀錄！

謝金河曾勸台新金吳東亮　退出彰銀、做大台新金

外籍漁工勞保納保率僅5成　勞保局：籲僱主須依法加保避免觸法

基金經理人用人頭買賣股票　金管會祭出180萬罰單

快訊／燦星旅董事會決議通過減資彌補虧損　減資7200萬元近資本額四成

投保要注意！　這6個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

彰銀常董資格爭議吵翻天　黃天牧：政策是一脈相承

五月工業生產指數連四紅！受惠遠距商機、年增1.51%

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

5月新增房貸平均利率1.349%　續創歷史新低紀錄！

謝金河曾勸台新金吳東亮　退出彰銀、做大台新金

外籍漁工勞保納保率僅5成　勞保局：籲僱主須依法加保避免觸法

基金經理人用人頭買賣股票　金管會祭出180萬罰單

快訊／燦星旅董事會決議通過減資彌補虧損　減資7200萬元近資本額四成

投保要注意！　這6個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

彰銀常董資格爭議吵翻天　黃天牧：政策是一脈相承

五月工業生產指數連四紅！受惠遠距商機、年增1.51%

差3公分險割喉！大型陽傘倒下　女騎士被擊中「下巴10cm傷口」　

離職自己開業…把前東家「工人、貨車整套搬來用」！背叛男挨告下場曝

三峽大壩陷危機！翡翠水庫「最大位移數據曝光」　專家揭現況

西班牙劇院睽違3個月重啟！2292個「盆栽觀眾」塞爆　4演奏家樂在其中

不動產實價登錄7月1日上路　鄭文燦：資訊透明可防桃園航空城土地炒作

30歲女落寞問：能保有我的肛門和陰道嗎？達文西「神救援」...7年後現況曝

會想不會做！國人環境素養調查出爐：知道少用塑膠仍不自備餐具

台中車站變更大了！7月起擴大成3個月台　也是全台唯一三代同堂車站

ASICS METARISE 6月26日全台上市　為東奧排球員打造全新戰靴

假裝妥協洗澡...奸巧「獅子汪」偷零食要逃　結果滑一跤笑慘網友

財經熱門新聞

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

超狂大戶刷卡2億稅款　竟賺一個愛馬仕包

即／威力彩9.2億開獎　連槓37期今年最高

富邦人壽獲全球百大保險品牌殊榮

阿土伯喊鴻海股價要到300元　劉揚偉：200元是規劃、100元要靠郭台銘

「高附加價值產業」領航台股　謝金河點名第2座護國神山股票是它！

張清芳宋學仁婚變　徐旭東俏皮回應

低利率時代！靠1招滾出養老金

Arm Mali GPU虛擬化功能猶如智慧手機

亞泥配發3元現金股利　徐旭東大讚股東：你們賺到了

第一金、玉山金存不停　達人：現在才開始有危險

鴻海股東會防疫第一　董座劉揚偉首次主持大會

劉揚偉掌舵鴻海屆滿週年　首度主持股東會交出成績單受矚目

振興三倍券　彰銀、兆豐銀早鳥高回饋

更多熱門

相關新聞

劍麟通過每股配息5元　殖利率5.31%

劍麟通過每股配息5元　殖利率5.31%

汽車零配件廠「劍麟」（2228）23日舉行股東會，由董事長黃正怡主持。會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利5元，配發率為57.74%。依23日收盤價格94.1元計算，現金殖利率達5.31%。

環球晶股東會通過：每股現金股利25元

環球晶股東會通過：每股現金股利25元

小股東控訴血本無歸　華映股東會場外拉起白布條抗議

小股東控訴血本無歸　華映股東會場外拉起白布條抗議

去年營收創歷史新高　新潤再接再厲：營業主力首購宅

去年營收創歷史新高　新潤再接再厲：營業主力首購宅

變天！萬安生命＋寶佳機構聯手　奪下大華建設經營權

變天！萬安生命＋寶佳機構聯手　奪下大華建設經營權

關鍵字：

華映股東會股民抗議

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面