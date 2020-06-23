上百股東控訴「坑殺股民 股票成廢紙」 華映楊梅廠外爆發衝突

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，大批股東在廠外抗議華映坑殺股民、血本無歸，與保全相互推擠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名面板大廠華映公司去年9月宣布破產，引發大批股民驚恐狂賣手中股票，華映23日在楊梅廠召開股東會，但湧入上百名股東在廠外抗議，控訴華映「坑殺股民、股票成廢紙」，自救會執行長孫金清受訪時說，「手中持有1萬5千張股票，但一夕之間卻成廢紙」，廠方卻還私下變賣廠房設備，究竟要股民如何活下去？

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▲華映楊梅廠23日召開股東會議，大批股東在廠外抗議華映坑殺股民、血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

上百名華映公司股民上午8時30分在楊梅廠外集結，受害股民成立自救會在門口拉布條抗議，控訴華映公司坑殺股民，一度與華映保全相互推擠，場面火爆，楊梅警方也出動數十人前往維持秩序，國民黨籍立委林為洲服務處也派員聲援。

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，自救會執行長孫金清質疑華映利用五鬼搬運方式，變賣廠房設備導致股民投資血本無歸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

華映股民自救會執行長孫金清說，他手中持有1萬5千張股票，但卻一夕之間變成廢紙，究竟要人怎麼活？華映公司最近5年虧損逾500億元成財務大洞，卻想透過境外公司轉手方式進行五鬼搬運，導致股民投資血本無歸。

▲華映楊梅廠23日召開股東會議，因出席股東會人數不足，最後導致流會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

孫金清強調，華映23萬名散戶股東持股超過60%，母公司大同公司持有華映股票僅3成多，但去年12月30日召開臨時股東會，董事會強行通過拍賣機器設備與廠房，散戶股東要求財報需公開，但董事會卻置之不理，董事會有的董事持股比他們少，但最後卻做出變賣龍潭、楊梅廠房與設備的決定，毫無道理可言。

▲華映楊梅廠爆發股東抗議風波，造價數百億元的廠房面臨拍賣命運。（圖／記者沈繼昌翻攝）

最後華映公司與自救會成員、股東都相互克制進入會場，但因出席股東人數不足而導致流會；自救會認為，股東會流會最快一個月後才能再召開，但要求華映公司暫時停召開股東會，待司法調查後再行召開，同時停止華映楊梅廠拍賣程序，等資產重估後再行處理，才能維護23萬股東權益。

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