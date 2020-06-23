兩度調降香港評級！惠譽：逐漸步入大陸治理體系

▲香港經濟去年起受到巨大衝擊，政治及社會面也發生極大變化。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

信貸評級機構惠譽（Fitch Ratings）從去年9月起連續兩次下調香港的信貸主權評級，目前與中國大陸只差一個級別。惠譽亞太區主權評級高級董事費安德（Andrew Fennell）表示，香港的評級目前為「AA-」，已反映出香港面對部分風險與變化，但「港版國安法」實施後會否進一步影響評級，投資者各有看法，目前言之尚早。

費安德指出，惠譽目前的評級與展望，已經計入「港版國安法」的立法風險、潛在的改變，以及美國方面的反應，「兩次下調評級，主要反映陸港日益頻繁的經濟、財政與社會政治聯繫，兩地目前評級只差一級，顯示香港正逐漸步入大陸治理體系。」

費安德提到，「港版國安法」實施後，中期可能影響到國際及本地投資者對營商環境的信心，對評級有一定的影響，但投資者目前對法案還是各有看法，因此會否進一步下調評級，現在還言之過早。

費安德強調，只要香港在宏觀制度上保持高度自治，包含聯繫匯率制度不變、獨立運作貨幣，以及金融管理體系等，仍可維持陸港之間一個評級的差距。

此外，惠譽先前也對香港未來的經濟作出預測，認為香港經濟今年將收縮5％，明年能止跌回升，增長3.5％。惠譽指出，香港經濟本就已受社會風波影響，疫情又帶來進一步衝擊，將步入深度放緩，加劇負面評級展望。