港版國安法「特首指定法官」被質疑　林鄭月娥：在哪都不算罕見

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸日前公布「港版國安法」草案內容，包含特首可指定審理國安案件的名法官。對此，香港特首林鄭月娥表示，所謂「指定若干名法官」，是指從裁判法院道終審法院的法官名單，不是特首可指定哪一位法官處理哪一個案件，「指定法官去做某一類的案件，無論在香港或其他地區，都不算罕見。」

林鄭月娥23日上午出席行政會議前記者會，回應「港版國安法」的相關問題，她指出，港版國安法法律基礎明確，絕無半點含糊，「維護國家主權統一及領土完整是所有中國人，包括香港市民的共同義務，國安法的立法絕對沒有違反『一國兩制』和《基本法》。」

林鄭月娥提到，如果「一國」受損，那「兩制」也會失去穩固基礎，「若有人認為立法破壞『一國兩制』，可能從來沒有將『一國』放在眼裡。」

林鄭月娥還說，兩地的法律有不同，但也都有很多相同地方，包括法治原則，「國安法只是針對分裂國家、顛覆政權、暴恐行為和外國干預四類行為，不會影響香港廣大市民依法享有的各種權利和自由。」

關於特首委任法官的問題，林鄭月娥指出，所謂「指定若干名法官」，是指從裁判法院到終審法院的一個法官名單，而不是特首指定哪一位法官處理哪一個案件，至於案件如何分派，仍然是各級法院決定，非行政長官決定。

林鄭月娥強調，《基本法》48條已寫明各級法官由行政長官任命，現行特首也會按司法人員推薦委員會的提名任命法官，審理國安法的法官，也是來自這些程序的法官，「指定法官去做某一類的案件，無論在香港或其他地區，都不算罕見，成立專門法院也是《基本法》規定，也都是行政長官委任，有人批評行政長官委任是聞所未聞。」