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人民日報：港國安法給特區最大信任　「管不了、管不好」中央才出手

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▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

「港版國安法」已於18至20日召開的人大常委會上完成初審，內容於20日晚間曝光，引起外界關注何時將排入議程。中國全國人大常委會法工委負責人沈春耀日前則表示，「港版國安法」除在特定情況下，特區政府轄區內相關法律規定的犯罪案件的管轄權、執法及司法權，仍最大程度倚賴特區政府。

▲▼292萬人簽名挺「港版國安法」中聯辦駱惠寧：證明立法是人心所向。（圖／翻攝中聯辦）

▲▼中聯辦秀292萬人簽名挺「港版國安法」。（圖／翻攝中聯辦）

▲▼292萬人簽名挺「港版國安法」中聯辦駱惠寧：證明立法是人心所向。（圖／翻攝中聯辦）

文匯報報導，多名法律界人士昨日受訪指出，草案內容顯示符合香港實際情況，在最大程度上盡量照顧港情，由特區政府主導主要工作，包括拘捕、執法、檢控及審訊等，而中央只進行監督與協調，不僅體現中央對香港的全面管制權，也展現中央的克制。

▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,票數。（圖／記者任以芳攝）

報導中引述草案說明指出，香港特別行政區設置維護國家安全委員會，承擔特區中維護國家安全的主要責任，也受中央人民政府監督問責，同時律政司設國家安權犯罪案件檢控部門，負責相關檢控工作和其他相關法律事務，並強調除極少數特定情況外，特區政府都對犯罪案件有主要管轄權，可見中央給予特區政府最大程度信任，「港版國安法」僅是為保證香港長期繁榮穩定設下的「保險線」。

▲▼中共十三屆全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

人民日報亦在21日發表評論，以「維護國家安全立法，香港特區受信任有責任」為題指稱，港版國安法草案清晰明確，絕大多數都信忍及依靠特區政府，中央機構中央機構在行使相關執法權、管轄權時，是有限度的、自我克制的，是少之又少的。只是在特區對危害國家安全的案件『管不了、管不好』情況下，中央才會出，不會取代香港特區有關機構的責任，也不會影響特區依據基本法享有的獨立的司法權和終審權，那些散播『國安立法令「一國兩制」已死』的聲音可以休矣，那些認為『司法獨立的終結』的想法也可以休矣。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲港版國安法在香港社會引起軒然大波。（圖／路透社，下同）

人民日報社論指，縱覽全國人大常委會法工委負責人向會議作的草案說明，從中央與特區的責任畫分，到相關機構與職責的畫定，再到明確案件管轄、法律適用和程序，國安立法最大程度展現了對香港特區政府的信任和依靠，無不貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

文章強調，此次立法主要體現在突出責任主體。「一個主權國家把維護國家安全事務交給地方處理，世界上沒有哪個國家能夠做到。這既彰顯了中央維護國家安全的決心和勇氣，也表明對特區政府的莫大信任。」

▲▼路透社記者在反送中期間的紀錄，獲得特寫新聞攝影獎。（圖／路透）

社論中也痛批，「一些西方政客聯合香港『港獨』、『黑暴』、『攬炒』勢力，大肆詆毀香港國安立法」，並強硬回擊表示，國家安全屬於國家事務，國安立法屬於中央事權。縱觀世界，美國維護國家安全的法律堪稱「銅牆鐵壁」，英國法庭不會受理危害國家安全的司法覆核。

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