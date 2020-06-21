已婚男警熱情猛攻「吃掉學弟妻」…糗被抓猴慘挨告！受惠通姦除罪化判免訴

▲黃姓員警自己已婚還偷吃人妻，本已遭起訴，卻因「通姦除罪化」免訴。（圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

1名已婚的黃姓男警員去年底在醫院認識李姓女護理師，展開追求時發現對方竟是自己學弟老婆，但他不但未避嫌放棄，還「加強火力」終於「抱得美人歸」。李女丈夫事後懷疑妻子外遇，果然逮到黃男和老婆赴基隆某摩鐵開房間，怒而提告，黃男本已被起訴，但日前大法官釋憲後「通姦除罪化」，他也因而受惠，被基隆地院諭知免訴。

據悉，年僅30多歲的黃男和李女交往，李女丈夫雖起疑，但不知和自己老婆外遇者是何方神聖，直到不惜花數十萬元找徵信社跟監、蒐證後，才赫然得知竟是自己在警局的學長，盛怒下準備抓姦。去年12月，徵信社業者終於跟監到黃男、李女進入某摩鐵，趕緊通知李女丈夫來「抓猴」，但2人拒不開門，直到李女丈夫打手機，表示「我在門外，出來面對」，偷情男女才開門「投降」。李女回家後也向丈夫痛哭承認自己確實與黃男有不正常關係，哀求原諒。

不過，丈夫仍先對黃、李2人提告，之後再對妻子撤告，黃男則在檢方訊問下坦承外遇遭起訴，送基隆地院審理。不過，該案仍審理期間，因上月大法官宣告通姦罪違憲，相關條文失效，法官也判定黃男免訴，但恐仍得面對民事相關求償。

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