荔枝吃到飽只要100元！　端午連假採果去～

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

夏日炎炎，許多家長開始規劃要帶孩子去哪玩，因為現在國旅進入振興階段，又正值荔枝豐收期，所以新竹市政府特別規劃採荔枝的活動，每個人頭只需100元，就可以盡情採收荔枝，在果園內吃到飽，端午佳節不知道去哪嗎？不如帶孩子去戶外，上堂農家自然課！



新竹市荔枝觀光果園促銷優惠期間，從即日起到6月28日，在以下6座果園，可購買入場體驗券（每園限量150張），只要100元就可以現採荔枝吃到飽！若要外帶，外帶可用券折價50元！

6間果園分佈在青草湖、中華大學、玄奘大學附近，因為農家作息不同，網路資訊也不全，出發前建議您先打個電話詢問，避免撲空喔～以下整理名單給您：

風谷荔枝觀光果園

300 新竹市東區明湖路775巷51-1號

03-5201353

0919-969-898

營業時間7：00到18：00

春記農場

330 新竹市柯湳一街171號

03-520-1769

0937-998-235

營業時間10：00到22：00（周一公休）

徳聲農場

300 新竹市玄奘路227號

09-5383376

0916-022-320

0936-457-036

從容觀光果園

（原：德生農場西區）

300 新竹市玄奘路227號

0936-149-623

蓮海荔枝園

330 新竹市東香街806號

0933-265-081

0928-148-841

蔡明風荔枝園

330 新竹市中華路6段647巷76號對面

03-537-1475

0936-898-130

提醒您！荔枝千萬不能空腹吃，會使血糖快速上升，刺激胰島素大量分泌，身體容易轉換不及而昏迷，所以一定要先墊點肚子再享用，如果按照中醫說法，可以帶點鹽下去泡，但也不能吃多，避免產生不良反應。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。