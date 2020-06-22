林燕祝要求排除校園性侵潛在因子　全面篩檢不適任教育人員

▲台南市校園性侵案件層出不窮，她要求排除校園性侵潛在因子，全面篩檢不適任教育人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝揭露台南1所國中2名教練利用權勢猥褻學生，甚至強迫學生口交，期間長達約1年，台南市校園性侵案件層出不窮，她要求排除校園性侵潛在因子，全面篩檢不適任教育人員。

林燕祝指出，這起事件發生於2019年，受害學生控訴教練以權勢與男學生相互口交，包括觸摸身體，如擁抱、摸弄下體等，直到今年4月，教練一人對2名學生強制猥褻，當事人感覺非常不舒服，將事件告訴導師，案件才爆發。

林燕祝表示，這2名同性教職員均為男性，利用學生住宿期間，期間長達約1年，據了解，2名男教練住進學校宿舍，與數十位來自弱勢家庭、擁有體育專長的學生住在一起，學生也都很優秀，因缺乏資源，擔心事情曝光會被教練退訓，只好忍氣吞聲。目前已知至少有多名學生受害。

她要求教育局說明處置過程，不應再有類似事件發生。林燕祝說，教育局長鄭新輝表示，案件發生後已啟動性平調查，第一時間已將2名教職員解職，通報全國，永不聘用，但校方卻說目前是「停聘」。

林燕祝質疑教育局只採輕處分，停聘期間對個案也無適當心理輔導，學校住宿管理員由教練擔任是否適當，有待商榷，她要求台南市長黃偉哲立即依法追究責任，還受害學生公道 。



林燕祝指出，性侵及性騷擾事件如屬顯在性事實，可採解聘、停聘或不續聘，認定和執行起來有脈絡可循，但潛在性則是利用權勢、訓練或親屬關係威脅，恐嚇當事人不得張揚或告知他人，被害人倘未求助，家長和老師較不易察覺，狼爪仍會趁機伸出，形成防侵漏洞。

林燕祝強調，此前發生的「大叔」事件即是涉案者長期利用進入國小和學童打球、提供手機玩遊戲方式，熟識取得信任後，伺機出手得逞，也是多位孩童受害遭殃。

該案檢方依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴，台南地院合議庭重判9年10月徒刑，惡性重大，林燕祝支持司法應予嚴懲，心疼學童幼小心靈已留下難以抹滅陰影，家長也自責難過，全家所受影響非輕，且嚴重破壞校園安全，搞得人心惶惶。林燕祝強調，如果能夠事前發現可疑線索，或許能將傷害降到最低。林燕祝指出，台南市還發生11歲青少年涉強姦7歲學童，父親要對市長提告的事件尚在進行中。

林燕祝指出，「全面清查，全面阻絕」，她為教育局擴大實施不適任教育人員篩檢對象按讚，校園性侵除加強教育宣導外，明快處理性侵案件，透過校務人員言行觀察等環節，藉此找出異常跡象，及早預防應變，才能真正地減少類似個案出現，還給學生安全快樂的學習環境。

有關林燕祝議員質詢台南市某校發生疑似師對生性侵案，教育局表示，本案於4月底經學校發現後，立即依照性平法啟動SOP處理機制，將行為人停聘，責令離開學校不准與學生接觸，隨即進行性別案件調查作業，目前已完成調查決議解聘，亦將通報為全國不適任教育人員，永不得錄用，同時全案已進入司法審理，追究行為人刑事責任。



教育局說明，去年12月訂定「台南市政府教育局所屬學校辦理性侵害性騷擾或性霸凌預防教學注意要點」，並從本學期開始全面實施，從學期初的入班宣導、問卷調查、教學教材教案的提供等，全面提升老師、家長及學生的性別平等意識。本次事件由導師主動察覺學生異狀後予以關懷詢問，並主動舉發本件師生性別事件，凸顯推動本學期性平措施的重要性，同時，教育局除以最嚴厲的態度火速處置本次事件外，未來也將持續推動相關措施，保障學生的安全就學環境。



教育局進一步表示，為求慎重，該局也要求學校及輔導諮商中心徹底清查，並辦理入班宣導，了解是否尚有其他受害人，查處結果尚無其他學生反映。同時，學校也啟動輔導機制，與家長及學生保持互動，後續教育局也將提供當事人家長法律諮詢並持續追蹤案生心理輔導。



教育局強調，對於師對生性別事件本局絕不姑息，一定用最嚴厲的態度處理，除積極介入調查，並針對學生持續進行輔導工作外，若學校涉有行政違失情形，教育局也一定會追究到底，決不寬貸。更呼籲，守護學生身心健全發展人人有責，切勿輕易對於學童做出不法行為，不僅個人需承擔責任，更影響學童身心發展，絕不可為。



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