　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林燕祝要求排除校園性侵潛在因子　全面篩檢不適任教育人員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市校園性侵案件層出不窮，她要求排除校園性侵潛在因子，全面篩檢不適任教育人員。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市校園性侵案件層出不窮，她要求排除校園性侵潛在因子，全面篩檢不適任教育人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝揭露台南1所國中2名教練利用權勢猥褻學生，甚至強迫學生口交，期間長達約1年，台南市校園性侵案件層出不窮，她要求排除校園性侵潛在因子，全面篩檢不適任教育人員。

林燕祝指出，這起事件發生於2019年，受害學生控訴教練以權勢與男學生相互口交，包括觸摸身體，如擁抱、摸弄下體等，直到今年4月，教練一人對2名學生強制猥褻，當事人感覺非常不舒服，將事件告訴導師，案件才爆發。

林燕祝表示，這2名同性教職員均為男性，利用學生住宿期間，期間長達約1年，據了解，2名男教練住進學校宿舍，與數十位來自弱勢家庭、擁有體育專長的學生住在一起，學生也都很優秀，因缺乏資源，擔心事情曝光會被教練退訓，只好忍氣吞聲。目前已知至少有多名學生受害。

她要求教育局說明處置過程，不應再有類似事件發生。林燕祝說，教育局長鄭新輝表示，案件發生後已啟動性平調查，第一時間已將2名教職員解職，通報全國，永不聘用，但校方卻說目前是「停聘」。

林燕祝質疑教育局只採輕處分，停聘期間對個案也無適當心理輔導，學校住宿管理員由教練擔任是否適當，有待商榷，她要求台南市長黃偉哲立即依法追究責任，還受害學生公道 。

林燕祝指出，性侵及性騷擾事件如屬顯在性事實，可採解聘、停聘或不續聘，認定和執行起來有脈絡可循，但潛在性則是利用權勢、訓練或親屬關係威脅，恐嚇當事人不得張揚或告知他人，被害人倘未求助，家長和老師較不易察覺，狼爪仍會趁機伸出，形成防侵漏洞。

林燕祝強調，此前發生的「大叔」事件即是涉案者長期利用進入國小和學童打球、提供手機玩遊戲方式，熟識取得信任後，伺機出手得逞，也是多位孩童受害遭殃。

該案檢方依加重強制性交、加重強制猥褻等罪提起公訴，台南地院合議庭重判9年10月徒刑，惡性重大，林燕祝支持司法應予嚴懲，心疼學童幼小心靈已留下難以抹滅陰影，家長也自責難過，全家所受影響非輕，且嚴重破壞校園安全，搞得人心惶惶。林燕祝強調，如果能夠事前發現可疑線索，或許能將傷害降到最低。林燕祝指出，台南市還發生11歲青少年涉強姦7歲學童，父親要對市長提告的事件尚在進行中。

林燕祝指出，「全面清查，全面阻絕」，她為教育局擴大實施不適任教育人員篩檢對象按讚，校園性侵除加強教育宣導外，明快處理性侵案件，透過校務人員言行觀察等環節，藉此找出異常跡象，及早預防應變，才能真正地減少類似個案出現，還給學生安全快樂的學習環境。

有關林燕祝議員質詢台南市某校發生疑似師對生性侵案，教育局表示，本案於4月底經學校發現後，立即依照性平法啟動SOP處理機制，將行為人停聘，責令離開學校不准與學生接觸，隨即進行性別案件調查作業，目前已完成調查決議解聘，亦將通報為全國不適任教育人員，永不得錄用，同時全案已進入司法審理，追究行為人刑事責任。


教育局說明，去年12月訂定「台南市政府教育局所屬學校辦理性侵害性騷擾或性霸凌預防教學注意要點」，並從本學期開始全面實施，從學期初的入班宣導、問卷調查、教學教材教案的提供等，全面提升老師、家長及學生的性別平等意識。本次事件由導師主動察覺學生異狀後予以關懷詢問，並主動舉發本件師生性別事件，凸顯推動本學期性平措施的重要性，同時，教育局除以最嚴厲的態度火速處置本次事件外，未來也將持續推動相關措施，保障學生的安全就學環境。


教育局進一步表示，為求慎重，該局也要求學校及輔導諮商中心徹底清查，並辦理入班宣導，了解是否尚有其他受害人，查處結果尚無其他學生反映。同時，學校也啟動輔導機制，與家長及學生保持互動，後續教育局也將提供當事人家長法律諮詢並持續追蹤案生心理輔導。


教育局強調，對於師對生性別事件本局絕不姑息，一定用最嚴厲的態度處理，除積極介入調查，並針對學生持續進行輔導工作外，若學校涉有行政違失情形，教育局也一定會追究到底，決不寬貸。更呼籲，守護學生身心健全發展人人有責，切勿輕易對於學童做出不法行為，不僅個人需承擔責任，更影響學童身心發展，絕不可為。
 

票據換幣

ET快訊
獨／館長出庭不認罪　健身工廠老闆爆氣回應了
網購、賣場都買不到口罩！內行激推「這地點」疊滿滿：價格也很佛
快訊／北市府准了遠雄建照申請　大巨蛋最快6月底復工
桃園大溪老街傳槍響！　男「全身多處中彈」倒臥血泊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

古早粽、鹼粽、客家粽藏身竹市市場　私藏名單曝光

南投縣政府新、卸任警察局長交接　縣長林明溱主持並監誓

高雄市警局9分局長異動　市府盼適才適所：有效發揮治安功能

選購正宗拉拉山水蜜桃　鄭文燦：三大特徵辨真偽

重機族有福了！　南迴改草埔森永隧道試辦大型重機通行6個月

雲林新住民「千粽送愛」弱勢家庭　98歲嬤獨力包8串肉粽

「愛您愛鄰－憶曲來台東音樂會」首發　康弘+向娃等high翻全場

台東縣警察局新舊局長交接布達　趙瑞華出任新局長

「太平鎮五毒」！　西螺福興宮特製符令供信眾免費索取

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

古早粽、鹼粽、客家粽藏身竹市市場　私藏名單曝光

南投縣政府新、卸任警察局長交接　縣長林明溱主持並監誓

高雄市警局9分局長異動　市府盼適才適所：有效發揮治安功能

選購正宗拉拉山水蜜桃　鄭文燦：三大特徵辨真偽

重機族有福了！　南迴改草埔森永隧道試辦大型重機通行6個月

雲林新住民「千粽送愛」弱勢家庭　98歲嬤獨力包8串肉粽

「愛您愛鄰－憶曲來台東音樂會」首發　康弘+向娃等high翻全場

台東縣警察局新舊局長交接布達　趙瑞華出任新局長

「太平鎮五毒」！　西螺福興宮特製符令供信眾免費索取

近八成經理人認為股市被高估！長線看好科技及醫療兩大產業

「有河書店」最快7月北投重啟！未來靠山不靠河　為書店光景守到最後一刻

Apple嗆王惟立「看看自己長成這樣」　丫頭尷尬：她喝醉很可怕

竹市終身教育機構7月1日重啟　社區大學、樂齡學習開課

北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

古早粽、鹼粽、客家粽藏身竹市市場　私藏名單曝光

新安東京海上產險總經理由林榮泰接任　「21年產險精算資歷」帶領優勢地位

南投縣政府新、卸任警察局長交接　縣長林明溱主持並監誓

善耕365／童聲應援接力各方響應　防疫新生活啟動志工力

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

地方熱門新聞

看完日環食塞爆！網見車龍嗨翻：發大財

桃園孕婦與左轉機車碰撞　1死2輕重傷

花蓮日環食出現　徐榛蔚率眾擊鼓趕天狗

全台第一條！蘇花改50km最低速限上路

綠島岸際死者　確認為小琉球失蹤潛客

罷王行動展開　連署站日湧400民眾

爭睹上帝的戒指　東海岸同時湧入7千遊客

聽政府賠千萬！市府認「失慮不周」擺烏龍

全國大南瓜比賽　農友種出686斤

林燕祝要求全面篩檢不適任教育人員

風箏卡樹上成凶器　騎士慘遭割喉摔車

居民怒批台南水泥產業園區擴大設置案通過

國旅觀光潮搶進台南端午連假旅宿近爆房

女子情緒低落欲輕生海巡阻憾事！

更多熱門

相關新聞

新的兒童少年保護法生效台南準備好了嗎？

新的兒童少年保護法生效台南準備好了嗎？

新的兒童少年保護法生效了！台南市議員林燕祝憂心7到12歲的未成年兒童犯罪不罰，全由地方教育跟社政體系處理，缺乏專業人才和人力，原有的教育和社政業務會被拖垮，她更怕若發生嚴重犯行，司法不介入，只單純的以侵權行為損害賠償來因應，無法預防犯罪，請市長黃偉哲評估設立中途學校的可行性！

台南2男教練性侵3男學生！解聘通報全國不錄用

台南2男教練性侵3男學生！解聘通報全國不錄用

「上品豚」專案報告

「上品豚」專案報告

南投醫院「無檳工地」防口腔癌

南投醫院「無檳工地」防口腔癌

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車登島服務

台東離島女性佳音　乳房X光攝影車登島服務

關鍵字：

林燕祝篩檢教育人員

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

印度急買33架戰機！專家：買錯了

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

雞排妹「無碼高清辣照」開放下載！

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面