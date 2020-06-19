友善畜產　雲林縣通過「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」

▲雲林縣畜牧場擴建，增加場地及飼養數量以一倍為限，可避免無限擴大；規範擴建場申請時，須提出廢水資源化再利用達百分之二十計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府訂定「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」於2020年6月19日經議會第19屆第三次定期大會三讀通過，規範新設置及原場擴建之畜牧場，符合現代飼養設施、擴建總量管制及需再提出廢水資源化再利用達百分之二十計畫等，將有效提升畜牧場及周邊環境生活品質。

為使畜牧場永續經營且友善周遭環境，雲林縣府主動提出自治條例修正草案，議會議員對此議案支持，自治條例針對總量管制規範，若有產銷失衡情形發生，將函請行政院農業委員會同意暫停受理新設置畜牧場之申請，以調節市場供需。

雲林縣政府農業處指出，原場擴建之畜牧場，也應採用高標準減廢除臭設施，豬場及雞場應設置水濂或負壓之密閉式畜禽舍、排風口外加設擋風牆（板）、噴霧除臭設施（備），有效防治臭味飄散，另豬場亦應設置高床或條狀地板之欄舍、設置廢水回收設施、雨水污水分離設施，皆可減少畜牧場廢水量；其擴建場增加場地及飼養數量以一倍為限，可避免無限擴大；規範擴建場申請時，須提出廢水資源化再利用達百分之二十計畫，在源頭端利用科技化減廢回收設施及其他措施，使廢水持續循環。

▲雲林縣政府訂定「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例」於2020年6月19日經議會第19屆第三次定期大會三讀通過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善補充說明，針對新設置及原場擴建畜牧場，須符合本自治條例規範。對於既有畜牧場配合農委會計畫補助污染防治設施，2017-2019年設備補助合計389場，亦輔導畜牧場糞尿水施灌農作個案再利用（個案再利用）、沼液沼渣作為農地肥分使用（沼液沼渣），目前已有220場通過施灌農田，年施灌量達80萬噸，施灌面積達900公頃，並提升再利用率。

農業處提醒縣內畜牧場，本年度沼氣再利用設施補助開始受理，受理時間：至2020年8月31日止，可以向農業處畜產科 (電話05-5522520)洽詢；沼渣沼液或個案再利用之農地施灌申請可向農業處畜產科 (電話05-5522518)或環保局連絡，名額有限，請踴躍申請。

▲雲林縣畜牧場擴建，增加場地及飼養數量以一倍為限，可避免無限擴大；規範擴建場申請時，須提出廢水資源化再利用達百分之二十計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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