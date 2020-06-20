雲林醋夫見「前妻偕男友」返家　上前扭打持刀傷人縫十多針

▲6月14日三人冤家路窄遇上後兩男扭打，賴男拿出工作用刀劃傷蘇男手部，造成蘇男雙手虎口縫合多針。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一對夫妻4年前在斗六開設餐飲店，1年多前簽字離婚但仍同住一屋，照顧2名幼子與共業的火鍋店，但妻子已有交往中男友，妻子指稱前夫上個月對他出手毆打聲請家暴令獲准，不料14日冤家路窄三人遇上後兩男扭打，前夫拿出工作用刀劃傷男友手部，造成男友雙手虎口縫合多針，警方表示，雙方皆依傷害罪移送雲林地檢署偵辦。

賴男（42歲）與黃女（40歲）夫妻結婚多年，育有一男一女就讀小學，黃女5月在臉書上傳她被賴男毆打的照片，並指稱其實1年前就已離婚，但前夫以維護兒女心理與怕影響共業的火鍋店為由，請黃女繼續同住屋簷下照顧小孩與火鍋店生意，但卻限制她的交友自由，甚至到她的男友公司騷擾、恐嚇、打人。

▲黃女賴男5月13日將黃女毆打致傷，身上多處瘀青、嘴唇破裂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，賴男5月13日將黃女毆打致傷，身上多處瘀青、嘴唇破裂，並強迫她交出手機密碼，把她跟男友的傳訊畫面截圖後，四處傳給她的親友，並大罵親友們，揚言不惜玉石俱焚。黃女一氣之下，拍傷勢照上傳臉書，將一切公開。

未料，6月14日深夜各自返家時，冤家路窄在巷口巧遇，3人爆口角後2男扭打，賴男遂持工作用刀刺向開車載黃女回家的蘇男，所幸蘇男機警抓住刀身，右手虎口被割開10公分，雙方扭打後賴男不敵蘇男壯碩身材被摔倒在地才離去。黃女與蘇男報警後調閱社區監視器控告賴男傷害。

▲賴男臉書曾氣憤貼出黃女與蘇男曖昧對話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者循線找到賴男友人，友人獲知此次大感意外，表示，賴男雖有毒品前科但也不是窮兇惡極之人，兩夫妻的臉書以前都有在貼合照，雖知道兩人離婚，但不曉得事情發展如此惡劣，友人出示黃女臉書照片說，去年11月幫孩子慶生吃大餐的合照並無異樣，可能這段期間3方有什麼糾紛才會造成賴男衝動作為。

▲黃女臉書去年11月雖已離婚但仍與前夫幫孩子慶生照片，感覺不出異樣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局表示，此案件為2男互告傷害，由斗六派出所受理偵辦後雙方已做完筆錄，雙方皆依傷害罪移送雲林地檢署偵辦。警方也建議黃女可至社會處申辦加強保護令，請社工協助到法院申請住家遠離，約定在社工陪同下至派出所等地親子會面，以維護自身安全。

▲賴男拿出工作用刀劃傷蘇男手部，造成蘇男雙手虎口縫合多針。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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