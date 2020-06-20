「媽袖子上有1坨」母女報警調監視器　揪板南線潑精狼…結果卻是不起訴

▲1對母女搭捷運到江子翠站，下車發現袖子上有不明液體，疑遭人潑精。（示意圖為資料照／資料照）

記者劉昌松／台北報導

71歲簡姓男子被控，涉嫌在搭乘台北捷運從龍山寺站到江子翠站時，對坐在椅子上的一對母女潑精，觸犯性騷擾、公然猥褻等罪，但被潑到的母親已經把沾到袖子上的不明液體清乾淨，無法採驗，簡男到案後又矢口否認，而監視畫面，看不出簡男有任何特殊動作，也沒有碰觸到被害人身體，台北地檢署以罪嫌不足處分不起訴。

被害的50多歲母親和已成年的女兒是在2月間，搭乘板南線從龍山寺往江子翠方向行進，到站下車後，女兒發現母親的袖子上有點髒髒的不明液體，問那是什麼東西，母親一看疑似男性精液，趕緊清理掉，想起剛3分多鐘的車程中，好像有人站在她的座位旁邊動來動去，憤而報警調閱監視器逮人。

警方很快就找到車廂上站在被害人身邊的簡男，簡男矢口否認有潑精行為，仍被依性騷擾、公然猥褻等罪送辦，不過檢察官勘驗監視畫面，簡男在車廂內並沒有明顯的大動作，也看不出有露出生殖器的猥褻行為，更無法分辨是否有碰觸到被害人身體的騷擾動作，被害人也無法指述自己哪裡被碰到了，又無法化驗不明液體到底是什麼，最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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