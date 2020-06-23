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蘋果發布macOS新版本「Big Sur」！　快看看你的電腦被淘汰了沒

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▲▼Mac電腦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘋果將在Mac系列全面導入自家ARM設計處理器。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在WWDC上宣布macOS的下一個主要版本「Big Sur」，「Big Sur」支援所有的Mac，開發人員已可在Beta版本中使用，並會在秋天提供給所有用戶進行免費軟體更新。新功能將包括受iOS啟發的全新設計，適用於Mac的Control Center以及具有更強大隱私控制的Safari，且能提供全新的翻譯功能。

macOS Big Sur將世界上最先進的操作系統提升到了新的功能和水平，精美的新設計也讓用戶大大增加使用Mac的體驗，而史上最大的Safari更新，包括探索地圖和消息的新功能，並加強用戶隱私方面的體驗。

相較於macOS Catalina，Big Sur在硬體兼容性方面領先了一年到兩年，蘋果已透過網站上的頁面分享有關新版本的更多詳細信息。

macOS Big Sur支援的Mac列表

2015年（含）後的 MacBook
2013年（含）後的 MacBook Air
2013年（含）後的 MacBook Pro
2014年（含）後的 Mac mini
2014年（含）後的 iMac
2017年（含）後的 iMac Pro
2013年（含）後的 Mac Pro

此外，蘋果在WWDC上宣布，未來將全面改用自家定制的ARM處理器，不過蘋果將自行研發的晶片完整導入Mac可能還需要花費一點時間，對於Intel處理器的用戶還是會有過渡期。

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