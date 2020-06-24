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蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

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▲iOS 14最完整功能介紹 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲CarKey可用於開啟車門。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

記者王曉敏／綜合報導

「CarKey」為蘋果iOS 14中最令果粉期待的新功能之一，可讓iPhone化身「數位汽車鑰匙」，不僅可用來解鎖汽車，還能用於啟動車輛。不過可惜的是，該功能並不與所有可運行iOS 14和watchOS 7的設備。

CarKey功能主要以NFC運作，能夠取代汽車鑰匙，初期，用戶須將iPhone放置於車內NFC讀取器的上方，即可啟動並行駛。由於CarKey可自動運作，用戶無須解鎖手機或開啟任何App，因此需要「背景標籤讀取」（Background Tag Reading）功能，而該功能僅有iPhone XR以上機款具備。

據蘋果官網的介紹，CarKey也支援Apple Watch Series 5。但這部分似乎有點爭議，因為Apple Watch Series 5的硬體與Apple Watch Series 4幾乎相同，兩者唯一的區別僅在螢幕、指南針及內部儲存。但即便如此，Apple Watch Series 4也並未被蘋果列入支援CarKey的錶款。

以下是目前「CarKey」功能可支援的機款：

• iPhone XR
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone SE（第二代）
• Apple Watch Series 5

首款支援CarKey功能的車輛為預計下個月發布的2021 BMW 5系列車款。蘋果表示，該公司將持續致力於使數位車鑰標準化，未來將使用全新的U1超寬頻晶片（U1 ultra-wideband chip），而非完全依賴NFC，這意味著，未來連手機都不用取出即可解鎖。

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關鍵字：

蘋果iOS 14CarKey

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