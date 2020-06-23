新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

記者邱倢芯／台北報導

一如先前的傳聞，Apple執行長庫克在WWDC 2020當中宣佈，將在自家電腦產品當中加入自製晶片，這也意味著，Apple電腦產品將慢慢脫離對於Intel晶片產品的依賴。

▲針對Mac產品，Apple也將自製晶片。（圖／取自YouTube／Apple）

號稱是為了更加提高電腦產品的性能，Apple決定電腦產品的處理器也將自製。官方指出，桌機產品效能高但是相對地耗能也高，而筆電產品則是犧牲了部分性能，以換取較低的耗能，以及便攜性。

而除了硬體的改變外，這次的WWDC當中也亮相了新macOS—macOS Big Sur。跟iOS 14一樣，新macOS也加入了Widget小工具概念，讓使用者對於App的使用更有效率。

▼macOS Big Sur。（圖／取自YouTube／Apple）

另外，一如先前的傳言，這次Safari增加了網頁翻譯功能；讓使用者在瀏覽外國語言的網頁時，也能更快速地了解網頁想要表達的意思。

另一方面，Safari在更新後，也可支援自定義網頁底圖功能，並且將搭載智慧防只追蹤功能，使用者不但可以在開啟瀏覽器後，可以快速獲得完整的隱私報告，也可防止自己的數據被加以追蹤。

而在macOS Big Sur中，也如iOS 14一樣，在iMessage加入「置頂」功能，更加擴展iMessage的實用性。