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AirPods變得更聰明！　新增「自動切換」功能和「空間模式」

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▲AirPods Pro。（圖／THE VERGE）

▲蘋果在WWDC上宣布AirPods Pro的新功能。（圖／THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果今（23）日凌晨在WWDC上發布了AirPods的更新，包括可以在設備之間自動切換，以及新增AirPods Pro上的提供3D環繞音訊的新功能「空間模式」。不過，蘋果並沒有透露AirPods的新功能具體的推出時間。

自動切換功能將透過韌體更新提供給AirPods Pro、AirPods 2、Powerbeats、Powerbeats Pro和Beats Solo Pro，並會根據用戶使用的Apple設備自動切換音訊。

比如用戶要從在iPhone上聽音樂切換到使用電腦播放影片，只需要打開筆記本電腦直接播放影片，而音訊就會自動切換到電腦了；或者如果用戶在iPhone上接聽電話，則AirPods將會自動從電腦上切換回來。

此外，蘋果宣布了一項新的「空間模式」，可以為用戶提供3D環繞的聲音，打造像是在電影院一樣的體驗，不過這項新模式僅能在AirPods Pro上使用。

蘋果還為Apple TV增加了對AirPods音訊共享功能的支援，允許兩個用戶一起觀看電影，iOS 14還會增加對電量通知的支援，將會在耳機需要充電時主動通知用戶。

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