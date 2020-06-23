macOS大版本更新　轉換架構脫離10.x版

▲因為轉換架構，macOS將會有大版本更新。（圖／取自YouTube／Apple）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早於線上舉辦了蘋果開發者大會（WWDC），會中執行長提姆庫克提到，將採用新架構，並在自家電腦產品當中加入自製晶片；而如果你有注意到，當官方在介紹新macOS時，macOS Big Sur字樣下方的版號不是10.x，而是11。

有蘋果開發者就向《ETtoday新聞雲》記者分享，macOS從10.x版直接跳到11就代表大改版，而大改版則與Mac產品將換架構有關。

據了解，如果在沒有換架構的情況下，即便每年Apple都會推出新版的macOS，那也只能算是小改版；舉例來說，當macOS Mojave轉換成macOS Catalina時，版本也僅是從10.14換成10.15。

該開發者指出，上一次的大改版則是2005年的WWDC，當時的架構原先是採用PowerPC，而後改為Intel，因此進行了一次版本大改。

不過，由於去年才推出MAC Pro 2019，不可能讓花了百來萬的使用者馬上就不被版本支援，也因此該開發者表示，Apple應該至少五年內仍會支援Intel。也因此，今年的macOS更新推出後，版號仍會是10.16，等到官方正式放棄Intel的支援後，才會正式跳轉為11版。

且當年PowerPC轉為Intel處理器時，也是一路從10.4版本一路支援到10.7版後，才真正放棄PowerPC。因此，已經購買既有產品的消費者也毋須太過擔心，在一定的時間內手上的產品仍可受到官方的支援。