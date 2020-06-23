「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

記者邱倢芯／台北報導

Apple開發者大會（WWDC）於今（23）日凌晨1點開跑，每年最受關注的重點，莫過於iOS作業系統的更新；今年Apple可說是誠意十足，iOS 14中貼入了許多新功能，而讓果粉最有感的改變，就是Widget（小工具）的加入，讓App直接變成頁面上實用的小工具，不過這項功能早已在安卓手機當中行之有年。

Widget：

一如先前的傳言所提，這次的iOS 14加入了Widget元素，讓你可以迅速閱覽App訊息。使用者可以自由選擇小工具的尺寸大小，也可以自由地將小工具放置在頁面的任何一處。

▼iOS 14加入了Widget元素。（圖／取自YouTube／Apple）

值得注意的是，這次也增加了「畫中畫」功能，舉例來說，當你點選Apple TV小工具來看影片時，突然需要查看一下信件，但又不想停止影片，可以直接將影片向下拉，他就會變成一個在角落的影片，使用者可以在查看信件的同時，也可以繼續觀看影片。

iMessage：

這次iOS 14當中加入了「置頂功能」，讓你可以針對特定、時常傳輸訊息的對象每次都可以一次找到，只要在特定對象的對話欄向右拉，就會出現大頭針符號，輕點這個符號就可快速置頂好友。

另外，如果經常使用iPhone內建的iMessage功能用戶有福了，先前利用這項功能所發出的訊息就像是「潑出去的水」一樣無法回收，不過這次Apple注意到用戶的需求，在iMessage添加了訊息回收功能。另外，iMessage也可以像是Line一樣「＠」其他使用者，更完備聊天功能。

CarKey：

這次Apple除了添加作業系統新功能外，也進一步地將iOS 14變成車鑰匙！事實上，這是名為「CarKey」的API，這項功能可以讓你使用iPhone就來鎖定與解鎖，甚至啟動支援NFC功能的車輛。你甚至可以利用iMessage將你的「車鑰匙」傳送給需要使用的家人朋友。目前僅有BMW 5 2021年車款支援這項功能。

▼iPhone可變成車鑰匙。（圖／取自YouTube／Apple）

App Clips：

到了一家新的咖啡廳，如果想加入App會員卻又要花時間找專屬App很麻煩嗎？這次Apple在iOS 14當中加入了App Clips功能，只要在支援這項功能的商家所提供的NFC貼紙，或是打開相機掃描QR Code，iPhone就可快速地替你找到這些App，並加以下載。且如果需要消費也不需擔心，因為App Clips已經整合了Apple Pay功能，如果需要消費，即可快速完成。

▲iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）