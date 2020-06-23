　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／台北報導

Apple開發者大會（WWDC）於今（23）日凌晨1點開跑，每年最受關注的重點，莫過於iOS作業系統的更新；今年Apple可說是誠意十足，iOS 14中貼入了許多新功能，而讓果粉最有感的改變，就是Widget（小工具）的加入，讓App直接變成頁面上實用的小工具，不過這項功能早已在安卓手機當中行之有年。

Widget：
一如先前的傳言所提，這次的iOS 14加入了Widget元素，讓你可以迅速閱覽App訊息。使用者可以自由選擇小工具的尺寸大小，也可以自由地將小工具放置在頁面的任何一處。

▼iOS 14加入了Widget元素。（圖／取自YouTube／Apple）

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

值得注意的是，這次也增加了「畫中畫」功能，舉例來說，當你點選Apple TV小工具來看影片時，突然需要查看一下信件，但又不想停止影片，可以直接將影片向下拉，他就會變成一個在角落的影片，使用者可以在查看信件的同時，也可以繼續觀看影片。

iMessage：
這次iOS 14當中加入了「置頂功能」，讓你可以針對特定、時常傳輸訊息的對象每次都可以一次找到，只要在特定對象的對話欄向右拉，就會出現大頭針符號，輕點這個符號就可快速置頂好友。

另外，如果經常使用iPhone內建的iMessage功能用戶有福了，先前利用這項功能所發出的訊息就像是「潑出去的水」一樣無法回收，不過這次Apple注意到用戶的需求，在iMessage添加了訊息回收功能。另外，iMessage也可以像是Line一樣「＠」其他使用者，更完備聊天功能。

CarKey：
這次Apple除了添加作業系統新功能外，也進一步地將iOS 14變成車鑰匙！事實上，這是名為「CarKey」的API，這項功能可以讓你使用iPhone就來鎖定與解鎖，甚至啟動支援NFC功能的車輛。你甚至可以利用iMessage將你的「車鑰匙」傳送給需要使用的家人朋友。目前僅有BMW 5 2021年車款支援這項功能。

▼iPhone可變成車鑰匙。（圖／取自YouTube／Apple）

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

App Clips：
到了一家新的咖啡廳，如果想加入App會員卻又要花時間找專屬App很麻煩嗎？這次Apple在iOS 14當中加入了App Clips功能，只要在支援這項功能的商家所提供的NFC貼紙，或是打開相機掃描QR Code，iPhone就可快速地替你找到這些App，並加以下載。且如果需要消費也不需擔心，因為App Clips已經整合了Apple Pay功能，如果需要消費，即可快速完成。

▲▼蘋果開發者大會WWDC,iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

▲iOS 14。（圖／取自YouTube／Apple）

ET快訊
爽吹冷氣又省電！台電揭「3大訣竅」　荷包超有感
「3000元三倍券」超商預購來了！首波開放僅7天　時間表出爐
女星13歲兒「敗血症病危」！哭求醫療專機帶他回台就醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統出爐　果粉搶先看！

Fujifilm網路相機App開始支援更多相機！　mac用戶要等到7月中旬

Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

最可愛烏龜回來了！Android 11 Emoji將回歸經典「Blob風格」

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

「蘋果稅」爭議再起！微軟總裁出面支持歐盟展開反壟斷調查

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

激萌鼠窩成一坨「軟綿咖啡奶泡」裝進杯中大眼探頭網全融化

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統出爐　果粉搶先看！

Fujifilm網路相機App開始支援更多相機！　mac用戶要等到7月中旬

Galaxy A51針對相機功能進行重大更新！　未來幾天內可陸續更新

最可愛烏龜回來了！Android 11 Emoji將回歸經典「Blob風格」

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

「蘋果稅」爭議再起！微軟總裁出面支持歐盟展開反壟斷調查

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

安倍晉三考慮「攻擊敵方基地」能力　日本共產黨痛批：蹂躪憲法！

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

保證一定舒服的7個愛愛體位　今晚就和男友來試酥麻湯匙式

iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

泰國擬先讓「7類外國人入境」　緩步重新開放邊境…首先瞄準中日韓

中國與歐盟舉行視訊峰會　李克強：雙方合作多過競爭

美國星巴克「拒讓員工力挺BLM」　亞莉安娜氣到取關⋯改推「黑人獨立小店」爆紅

指揮交通遭「磚頭狂毆」噴血倒地！桃園「義交」遭開罰…原因曝光了

偷東西？沒啊我只是在發呆　影帝白貓「演愛睏」趁機行竊

3C家電熱門新聞

「史上功能最豐富」iOS 14登場

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

watchOS 7加入睡眠計畫功能

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

iPhone 12傳不只4款！　第5款新機入手價可望再探低、CP值更勝SE

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

LiDAR傳僅iPhone 12 Pro Max有　爆料人士意見分歧

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

3C達人破解「4大手機充電迷思」

Android 11 Emoji將回歸經典「Blob風格」

更多熱門

相關新聞

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

果粉們注意囉！Apple開發者大會（WWDC）將於今（23）日凌晨1點開跑，今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，這次的WWDC改採全線上的形式呈現，《ETtoday科技雲》也將同步直播，陪你搶先了解蘋果各大作業系統有哪些更新，並由《ETtoday新聞雲》記者第一時間發稿幫果粉分析整理。

蘋果WWDC倒數計時！週二凌晨1點登場　作業系統預測搶先看

蘋果WWDC倒數計時！週二凌晨1點登場　作業系統預測搶先看

多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

多個消息指蘋果WWDC不會有硬體產品發表

蘋果遭爆內部意見曾分歧！庫克拍板定案　AR設備最快2023年亮相

蘋果遭爆內部意見曾分歧！庫克拍板定案　AR設備最快2023年亮相

蘋果藍牙追蹤器「AirTags」可望於WWDC登場！　從此不再怕搞丟

蘋果藍牙追蹤器「AirTags」可望於WWDC登場！　從此不再怕搞丟

關鍵字：

iOS 14WWDCWidget

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

前主播蘇逸洪「長皮蛇半臉全毀」險失明　離職2年曝近況

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

玉林狗肉節開跑　肉販不戴口罩

即／苑裡山腳市場深夜大火！48攤位燒毀

屁孩揪鬼屋探險！爬樓梯「多一個人」

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

快訊／張清芳宣布離婚！　「無法克服雙方差異」

更多

最夯影音

更多
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面