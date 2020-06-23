新北法制局長吳宗憲遭批縱放殺人犯 　侯友宜說話了

記者羅婉庭／新北報導

過去被譽為「貪官剋星」的原桃園地檢署檢察官吳宗憲，3月獲新北市長侯友宜延攬接任法制局長，卻遭控「棄案求官」，罔顧被害者權益。對此，新北市長侯友宜23日回應，這3個月來，吳宗憲認真努力、積極負責，他確實是不錯的局長。吳宗憲則表示，媒體報導有部分誤解，並非事實，但絕對沒有延誤辦案的問題。





▲侯友宜、吳宗憲赴新北市議會接受質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

民進黨新北市議員周雅玲、鍾宏仁、林銘仁於議會聯合質詢，質疑吳宗憲縱放殺人犯，不僅眾人震驚，也和侯友宜正義形象背道而馳，也建議吳宗憲，若認為媒體報導不實可提告自清。

對此，侯友宜表示，個案內容他不太清楚，但在報導之外應該要當事人說明，吳宗憲就任法制局長3個多月來，始終認真努力積極負責，先前法界也有許多正向風評，吳宗憲願意捨棄檢察官職位和大家共同努力，也做出很多實績，這一定要讓當事人有機會說清楚，就他觀察，吳宗憲是非常不錯的局長。

吳宗憲稍早也發出聲明稿自清，先向家屬表示哀悼後指出媒體報導有誤解，並非事實且調解和刑事偵辦是並行的，本案非常複雜的案件，在離職後也有其他檢察官接手處理。

對於報導內容，吳宗憲說明羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本案當時就已認定兇嫌無繼續羈押必要，兇嫌律師也表明希望停押，與死者家屬談論賠償事宜，且停押時間早在他與侯友宜會面之前；他離職後已有後手檢察官接手案件，當事人權益不會受影響。

吳宗憲表示，由於案件仍在偵辦中，案情部分就算是市長也不能透露，議員的指教他都虛心接受，本案地檢署也有向週刊說明，「我有無疏失，地檢署已經說得很清楚，我不再作辯解，會繼續努力。」