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快訊／遭爆「急跳槽侯友宜旗下」縱放殺人犯　名檢吳宗憲600字回應了

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▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（資／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市法制局長吳宗憲遭到爆料，指控他急著當官，擺著殺人命案不管，還放走凶嫌趴趴走，甚至恐嚇死者家屬，讓家屬痛失至親之餘還飽受威脅。對此，吳宗憲23日回應，讓家屬能儘速取得實質的賠償，更是司法正義的表現，也是修復式司法的理念，故檢察官於偵查中。

吳宗憲3月25日宣誓就職，市長侯友宜看在他嫻熟法令、資歷豐富，感謝他在疫情高漲時願意投身市府、提早就任，協助防疫工作。

不料吳宗憲遭家屬指控急跳槽侯友宜旗下當官，放掉殺人凶嫌趴趴走。吳宗憲上午透過聲明稿表示，對於家屬我們同理心的感同身受，失去至親的痛苦我們都能理解，對於家庭、生活都是劇變，先向家屬表示深深哀悼之意。

針對鼓勵送請調解原因，期待家屬可以儘早取得賠償。調解與刑事偵查並無彼此牽制，警察也非常認真的將十餘位被告一一找到，調解的同時，警方亦未懈怠的持續偵辦。刑事偵辦外，讓家屬能儘速取得實質的賠償，更是司法正義的表現，也是修復式司法的理念，故檢察官於偵查中，常將可能達成調解的案子送請調解，也是期待被害人能提早受到補償。

他說明，該案件期待調解成立的唯一原因，只希望能讓死者父母、小孩儘早取得賠償金，且開庭時均全程錄音錄影，雙方律師也都在場。

至於被告毋庸再羈押的原因，吳宗憲說明，羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本件當時就在押者已無繼續羈押必要，辯護人也表明希望停押與死者家屬談論賠償事宜。又停押被告等的時間甚早於受邀至新北市府。

被控留下未結案達150件部分，吳宗憲表示，桃園地檢署是艱困區，每月新收案甚至達百件，離職的3月份每位檢察官平均未結190件，本人未結案已遠低於平均數。

吳宗憲表示，難以用北檢殺警案比擬，檢方偵辦每個案子都是獨立個案，難以比擬，北檢案有全程監視器、有許多圍觀證人，都與本案不同，本案較為案情複雜，接手檢察官迄今也是積極偵辦，並無懈怠。

吳宗憲說明，案件已由另位檢察官接收偵辦，離職後，已有後手檢察官接手全股案件，當事人權益不會受影響。該檢察官極為認真優秀，家屬若對本人偵辦方式有所誤解，相信後手檢察官一定可以保障家屬權益。

吳宗憲表示，圍毆致死案件目前尚未結案，司法應公平對待告訴人、被告，所以在偵辦同時，必應兼顧告訴人及被告權益，期待找出雙贏的結結論因全案尚未偵結，案情部分尚不宜對外表示意見。

▲新北市法制局長吳宗憲

▲新北市法制局長吳宗憲。（翻攝自新北市法制局官網）

聲明稿全文

1、 對於家屬我們同理心的感同身受
失去至親的痛苦我們都能理解，對於家庭、生活都是劇變，先向家屬表示深深哀悼之意。

2、 鼓勵送請調解原因
期待家屬可以儘早取得賠償。調解與刑事偵查並無彼此牽制，警察也非常認真的將十餘位被告一一找到，調解的同時，警方亦未懈怠的持續偵辦。刑事偵辦外，讓家屬能儘速取得實質的賠償，更是司法正義的表現，也是修復式司法的理念，故檢察官於偵查中，常將可能達成調解的案子送請調解，也是期待被害人能提早受到補償。本件期待調解成立的唯一原因，只希望能讓死者父母、小孩儘早取得賠償金，且開庭時均全程錄音錄影，雙方律師也都在場。

3、 被告毋庸再羈押的原因
羈押是為保全證據，重罪也不能當作羈押的唯一理由，本件當時就在押者已無繼續羈押必要，辯護人也表明希望停押與死者家屬談論賠償事宜。又停押被告等的時間甚早於受邀至新北市府。

4、 未結案達150件部分
桃園地檢署是艱困區，每月新收案甚至達百件，離職的3月份每位檢察官平均未結190件，本人未結案已遠低於平均數。

5、 難以用北檢殺警案比擬
檢方偵辦每個案子都是獨立個案，難以比擬，北檢案有全程監視器、有許多圍觀證人，都與本案不同，本案較為案情複雜，接手檢察官迄今也是積極偵辦，並無懈怠。

6、 已由另位檢察官接收偵辦
本人離職後，已有後手檢察官接手全股案件，當事人權益不會受影響。該檢察官極為認真優秀，家屬若對本人偵辦方式有所誤解，相信後手檢察官一定可以保障家屬權益。

7、 案件尚未結案
司法應公平對待告訴人、被告，所以在偵辦同時，必應兼顧告訴人及被告權益，期待找出雙贏的結結論因全案尚未偵結，案情部分尚不宜對外公布。

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