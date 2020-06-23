民進黨團夾攻「何時問鼎大位？」　侯友宜：我明天還能不能呼吸都不知道

記者羅婉庭／新北報導

新北市議23日舉行市政總質詢，由於國民黨剛經歷罷韓，民進黨團23日質詢新北市長侯友宜，先表示他絕對不會面臨罷免問題，只有什麼時候高升的問題，質問他何時問鼎大位，侯友宜則回應，「明天我還能不能呼吸我都不知道」

▲侯友宜市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

針對侯友宜獲五星首長評價，民進黨議員周雅玲、何淑峰首先稱讚他，施政表現超過前任朱立倫評價，全面檢討執政之成績，並以韓國瑜口中號稱全國第一的高雄施政相比，新北市毫不遜色，比起國民黨內的地方首長，仍有傑出的評價。

但何淑峰接著指出，新北市施政行銷超前部署，「市長說的比做的多，但更重要的是政策執行也應跟上腳步。」並質問侯友宜評價是藍營最高，何時要問鼎大位？，侯友宜則立即回應，「明天我還能不能呼吸我都不知道」，他會將每一天的市政做到位，照顧市民的安全健康是最重要的。

周雅玲則問他如何看韓國瑜被罷免，侯友宜表示，韓國瑜跟他的團隊在高雄市也很認真努力做事，當然認真是否能得到高雄市民的肯定，相信這次罷免大家已能了解。我們虛心接受別人批評，有做不好的地方要立即改進，做得好的地方不用驕傲，好還要更好，他會以這樣的精神帶著團隊把事做好，每個縣市型態人口、經費預算都不一樣，只有自己跟自己比較。

民進黨團總造林銘仁表示，侯友宜在遠見雜誌民調拿下五星市長，表現遠遠超過前市長朱立倫，也是國民黨當紅炸子雞，而韓國瑜自稱十項政策全台第一。侯友宜說，在所有市政工作上，對他來說只有好還要更好，沒有第一這個名詞，唯一的第一是市民永遠擺在第一位置，別人的評價他都會虛心接受。