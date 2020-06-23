北京再新增13例確診！　12天累計染疫249人

喬科維奇(Novak Djokovic)自辦的亞德里亞網球巡迴賽「疫情連環爆」，除了3位選手確診，「喬帥」的體能教練潘尼奇(Marco Panichi)也中鏢。「喬帥」自辦比賽卻沒有完善的防疫措施，沒保持社交距離，觀眾也沒戴口罩，連他的好友英國網壇名將穆雷(Andy Murray)都批評是「不良示範」。