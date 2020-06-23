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北京再新增13例確診！　12天累計染疫249人

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▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

▲北京爆發疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委網站23日通報，6月22日0時到24時，大陸新增確診病例22例，其中境外輸入病例9例（甘肅7例，江蘇1例，陝西1例）；本土病例13例，均在北京。其中，北京新增確診病例中，豐台區6例、海淀區3例、大興區3例，西城區1例。

大陸6月22日0時到24時新增疑似病例2例，均為本土病例（均在北京）；新增無症狀感染者7例（境外輸入5例）；當日轉為確診病例1例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察21例（境外輸入2例）；尚在醫學觀察無症狀感染者99例（境外輸入59例）。

其中，6月22日0時至24時，北京新增報告本地確診病例13例、疑似病例2例、無症狀感染者1例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。

6月11日0時至6月22日24時，北京累計報告本地確診病例249例，在院249例；尚在觀察的無症狀感染者22例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者，在院1例。

目前，北京有12個區無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例、延慶區151天、懷柔區137天、順義區135天、密雲區132天、昌平區126天、石景山區8天、門頭溝區7天、房山區7天、東城區6天、通州區2天、朝陽區1天。

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