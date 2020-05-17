中國駐吉里巴斯使館正式復館！　總統馬茂：繼續堅定支持「一中原則」

▲吉里巴斯總統馬茂與大陸外交部長王毅會面。（圖／大陸外交部）

記者蔡儀潔／綜合報導

太平洋島國吉里巴斯（Kiribas）2019年和台灣斷交，隨後火速與中國大陸建交。當地時間15日晚，中國駐吉里巴斯共和國使館舉行復館儀式，總統兼外長馬茂在致辭中表示，復交以來兩國合作取得豐碩成果，對吉中關係發展充滿信心，之後將繼續堅定支持一個中國原則。

據《央視新聞》報導，時隔17年，中國駐吉里巴斯使館正式復館！在當天儀式上，出席人數超過100人，分別有吉里巴斯總統兼外長馬茂夫婦、議長烏埃伊夫婦、副總統托阿圖夫婦等。

▲吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）

總統馬茂在致辭中表示，復交以來，兩國合作取得豐碩成果，為本國人民生活帶來了實實在在的改變，吉政府對中國政府和人民表示衷心感謝，對吉中關係發展充滿信心。

馬茂隨後代表吉里巴斯向新冠肺炎疫情中的罹難者表示哀悼，對包括中國在內世界各地奮戰在抗疫一線的醫療工作者表示崇高敬意。他重申，吉方將繼續堅定支持一個中國原則，攜手推動吉中兩國關係穩步發展。

中國駐吉里巴斯共和國大使唐松根則宣讀了大陸外交部部長王毅的賀詞，稱一個中國原則是歷史大勢、不可阻擋，中吉復交的決定將造福於吉人民長遠發展和根本利益，兩國有著廣闊的合作前景，駐吉使館將積極落實兩國元首達成的重要共識，致力於推進雙邊互利合作、增進兩國人民相互瞭解，推動中吉關係再上一層樓。

另外，唐松根還介紹了中國在抗疫、台灣問題上的立場以及中國發展等情況。儀式期間，唐松根與總統馬茂共同為中國駐吉使館揭牌。