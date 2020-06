蒙古「本土0確診」歸功成吉思汗！嚴格軍紀流傳　巫醫：他承諾保護我們

▲蒙古人認為是成吉思汗讓他們免於被病毒感染。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

全球新冠肺炎確診數已超過9百萬人,而位在中國北方的蒙古成功守住防線,截至目前全國確診數僅215例,也沒有造成任何死亡,甚至也沒有出現本土病例。除了自然環境與生活習慣造就的強大抵抗力之外,許多蒙古人也將防疫的功勞歸在「成吉思汗」留給後代的韌性。

《南華早報》訪問了蒙古的歷史學家、僧侶和醫生,他們都分別提到了成吉思汗對該國的影響。許多蒙古人將新冠病毒的低感染率歸功於當地乾淨的空氣、穩定且天然放牧的肉類飲食;還有遊牧民族在劇烈溫差下生存所培養出的抵抗力,但最重要的還是成吉思汗留給他們的韌性。

▲蒙古人的游牧性格讓他們沒有壓力和消費主義。(圖/達志影像/美聯社)



當地巫醫Enkh-Ouyn Byambadorj表示,蒙古人的生活飲食都很簡單,有藍天、鮮肉和牛奶,沒有其他國家所面臨的壓力和消費主義,還有一個因素是蒙古人習慣自力更生,「當成吉思汗出征時,我們沒有政府可以依靠」、「當西方人遇到問題時,他們必須解決它,而蒙古人可以忍受,如果他們什麼都沒有,他們就什麼都不會做」、「蒙古人不在乎問題,甚至生死對他們來說都無所謂。」

另一名巫醫Ukhaanzaya Dorjnamnan認為,新冠病毒「不希望」傷害蒙古人,因為蒙古人住在更接近大自然的地方,而且這個地方受到成吉思汗的保護,「成吉思汗替我們選擇了這塊土地,因為它是一片很棒土地,他也承諾會保護我們。」

蒙古特別衛生顧問Chinburen Jigjidsuren表示,蒙古政府的溝通非常清晰,避免了恐慌,「我們到現在都還是像成吉思汗時代一樣,從政府發出的訊息可以很迅速地傳給偏遠地區的牧民。」

Chinburen Jigjidsuren認為,所有防疫措施之所以有效,都是因為人們都聽從了指示,「成吉思汗的軍隊紀律嚴明,這個基因可能流傳到了現代,所以當政府清楚給予指示後,人們都會遵守。」

▲蒙古確診人數僅215例,人民上街仍戴著口罩。(圖/達志影像/美聯社)



《成吉思汗與現代世界的形成》(Genghis Khan and the Making of the Modern World)作者韋瑟福德(Jack Weatherford)提到,蒙古人的遷徙讓他們與來自不同地區的數百萬人接觸,使他們碰過各類疾病,這是否讓他們擁有更強的免疫力?

不過,Chinburen Jigjidsuren表示這並無科學根據,但這個說法確實很具吸引力,「支持『蒙古免疫理論』的一個數據觀點是,有一名感染新冠肺炎的法國遊客與近200名蒙古人接觸,但是沒有任何人受到感染,當然這也有可能是蒙古人都戴著口罩。」

Chinburen Jigjidsuren說,還有另一個例子就是中國的內蒙古自治區,大約有2500萬人口,其中大部分都是漢人,「內蒙古只有非常少數的群聚感染,且確診病患中沒有任何一個是蒙古族人,他們(確診者)都是漢人。」

►「解封期未知數!」蒙古總理:將持續鎖國到出現可用疫苗為止

►全球新冠確診超過900萬!近7日增破百萬 歐美總數過半

►二手票券豐富你的生活~

►懶人氣炸鍋大降價!少油少鹽健康一夏