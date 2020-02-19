騎鐵馬闖紅燈遭撞翻　他沒事「19歲重機騎士爆頭亡」...8旬翁被起訴

▲陳姓老翁騎腳踏車違規闖紅燈，導致騎乘黃牌重機的袁姓騎士車禍身亡。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市去年萬安演習時，陳姓81歲老翁正好在騎腳踏車，聽到演習警報，趕緊找地方要躲避，卻因此闖了紅燈，此時剛好1輛黃牌重機經過，無照騎車的19歲袁男迎頭撞上腳踏車前輪後「犁田」，袁男撞上分隔島上標誌，頭部重創不治，台北地檢署19日依過失致死罪起訴陳翁。

這起車禍發生在2019年5月27日下午，陳姓老翁騎車腳踏行經台北市環河南路二段某巷口時，突然萬安演習的警報聲大作，陳翁騎腳踏車在馬路上「之」字形騎在斑馬線旁，準備要通過環河南路，到對面騎樓躲避。

▲附近監視器拍下去年萬安演習時的死亡車禍經過。（圖為資料照／記者張君豪翻攝）

說時遲那時快，袁姓騎士正好騎著黃牌Yamaha R3重機行經路口，因閃避不及，撞上陳翁的腳踏車前輪，陳翁原地倒下沒多久，就毫髮無傷地自己站起來，牽起腳踏車檢查一下，而袁男則連人帶車向前繼續打滑傾倒，撞向路中央分隔島上的號誌桿，因頭部撞創送醫不治。

經車禍事故鑑定，雖然袁男沒有重機駕照也有過失，但是監視器畫面顯示，陳翁行駛方向地燈號剛變成紅色，違規闖越馬路事肇事主因，檢察官因此依過失致死罪將陳翁起訴，不過因為陳翁已經年逾80歲，若未來認定有罪，依《刑法》規定，可減輕其刑。

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