黑龍江50萬年死火山甦醒　 內含15%電量的巨大岩漿囊

▲火山噴發，將造成巨大的環境災害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸地質調查中心近期發現，黑龍江省的「五大連池火山區」有座沉睡50萬年的死火山甦醒，地表下的2個岩漿囊處於「充電」狀態，中上地殼岩漿囊中的岩漿熔融程度至少達15%，這也意味著一旦到達臨界值40%，火山將會噴發。目前，團隊已加強地區的監測，更好的預測未來火山噴發的可能性。

根據大陸科學院所發布的消息指出，中國黑龍江省「尾山火山」是五大連池火山區內的其中1座，距離最後1次噴發是在50萬年前，如果在沒有岩漿補給的情況下，火山錐的下方應該處於冷卻的狀態，沒有部分熔融的岩漿存在，但電阻率呈現出高電阻率異常，因此團隊猜測出，尾山火山下方存在岩漿的補給，導致整體處於充電的狀態。

▲尾山火山岩漿囊的分佈圖。（圖／取自中國科學院）

據報導，團隊為了深入理解火山區的活躍性，利用大地電磁成像，取得20公里深的三維高分辨率電阻率結構，發現火山錐子下方3至4公里深處，存在非常明顯的低電阻率異常，隨後也一步精細刻畫出尾山火山的地殼岩漿系統分佈型態，發現在上地殼和中抵抗各存有岩漿囊，且經過垂直通道彼此連結，而透過電阻率模型推斷出，中上地殼岩漿囊中的岩漿熔融程度至少達15%，進一步證實了尾山火山的活躍性。

「五大連池火山區」擁有14座火山，跟著名的「長白山火山」同處東北地區，是國內新生代火山最多的位置， 最新的地球物理成像研究指出，兩者之間具有一定的關聯性。