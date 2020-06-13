港版國安法+釣島議題升溫...日中嫌隙加劇　日媒：習近平今年恐無法訪日

▲日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

中國國家主席習近平原訂於4月前往日本進行國是訪問，但卻因受新冠肺炎疫情影響，訪日計畫被迫延期。如今疫情尚未趨緩，中國大陸就多次派海警船進入釣魚台海域，同時通過港版國安法，引發日本執政黨自民黨內部不滿。此外，日本先前多次喊話，要求讓台灣參加世界衛生大會，替台發聲，也進而造成安倍政府與中國相互缺乏信任，有日媒就分析，習近平的訪日活動恐怕在年底前都無法實現。

根據《朝日新聞》報導分析，自民黨參議院議員山田宏12日在參議院外交防衛委員會中，就習近平訪日議題表示，「尖閣問題（日本稱釣魚台列嶼為尖閣諸島）沒有任何改善，香港、維吾爾以及西藏問題也尚未獲得解決，為何還要邀請習近平主席進行國是訪問呢？」對此，外務大臣茂木敏充僅表示，「我充分了解你的意思了。」

▲日本首相安倍晉三 。（圖／路透）



日方立場

事實上，對於習近平訪日一事，自民黨內部從一開始就出現反對聲浪。隨著香港議題持續升溫、港版國安法通過，甚至是中國在新冠肺炎疫情加劇的情況下仍派海警船進入釣魚台海域，再再地都加深雙方的分歧，進而使習近平的訪日活動更加困難。有鑑於此，自民黨外交部會5月29日正式向官房長官菅義偉要求，重新檢討並審慎地評估習近平訪日一事。

被延遲至9月舉辦的G7峰會與11月的G20峰會，討論議題不免都會圍繞在香港局勢以及中國對於新冠肺炎的相關應對措施上。外務大臣茂木敏充已經表示，習近平主席的國是訪問將會安排在G20峰會之後，而外務省的幹部也透露，「年底前很難達成國是訪問。」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）



中方立場

另一方面，對中國而言，訪日的熱度也同樣急速冷卻中。雖然中國大陸1月爆發新冠肺炎疫情後，日本曾致贈大批口罩，但是當中國疫情趨於緩和之際，日本政府卻在4月1日正式禁止中國全境入境，引發中國外交當局不滿。

日本首相安倍晉三更是多次就讓台灣以觀察員身分出席世界衛生大會一事表現積極態度，而自民黨內部也不斷要求安倍重新考慮讓習近平訪日的相關事宜，再度引發中方不滿。中國大陸國務院總理李克強與外交部長王毅在5月的全國人民代表大會記者會中，更是直接避談中日關係。

港版國安法通過後，日本公開對香港議題表示「深切的憂慮」，引發中方不滿。中國大陸外交消息人士透露，日本此舉並非兩國之間的問題，而是涉及「干涉內政」，因此也讓中方完全打消了在年底前訪日的念頭。

中國大陸即將於2021年夏季迎來共產黨成立100周年紀念日，直到2022年秋天以前將會有許多重要的政治活動。事實上，由於國家主席的訪日活動對中國大陸內部政治而言會產生極大的影響，因此中國大陸歷屆領導人對此都小心翼翼。在美中關係日益嚴重的狀況下，即便日本是中國周邊外交的重要關鍵，但也不能成為習近平冒險訪日的理由。

日本自民黨主席選舉將於2021年9月舉行，中國目前仍在觀察支持率大跌的安倍晉三。中國外交消息人士稱，「安倍目前失去了國民的支持，與一個看得到盡頭的領導人進行外交沒有意義。因此中國內部也有聲浪認為，習近平應該避免在安倍執政時訪日。雖然計劃上國是訪問必須延後至2021年春天，但如果錯過那個時候，未來恐怕將無法成行。」

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