睡前點蚊香！他拿紙盒墊底...忘記內藏63萬現鈔「燒得只剩5萬」

▲點蚊香要注意安全。（圖／取自免費圖庫Flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

夏天不僅是炎熱季節，更是蚊蟲肆虐的高峰期！大陸一名李姓男子為求得好眠，睡前點燃蚊香放在紙盒上，沒想到卻燒到紙盒，更虧的是盒內的15萬元人民幣（新台幣約63萬元）現金也一同遭殃，他後來拿到銀行「求助」，也只能兌換1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元），網友也直呼「虧大了」。

綜合陸媒報導，事件發生在大陸江蘇省南通市通州區，李男當晚點了蚊香後就去夢周公了，呼呼入睡之際，忽然聞到一陣刺鼻的煙味，讓他在睡夢中突驚醒，發現紙盒可能是被掉下來的香灰點著燒了起來，於是趕緊將火勢撲滅，後來想起紙盒裡藏有63萬現金，攤開一看「心都涼了一截」，因為大部分都已燒到焦黑。

▲紙鈔大部分都被燒到焦黑。（圖／翻攝自荔枝新聞影片）

李男拿著剩下燒到焦黑的紙幣到南通市建行通州支行求助，工作人員表示，如果紙鈔的表面超過四分之三能進行識別，就可獲得全額兌換，如果表面只能辨別二分之一就只能半額兌換，而經過兩個小時的清點與鑑定後，李男共可兌換1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元）。

工作人員還補充說，已經盡最大的努力解決李男的燃眉之急，人們應該把現金存入銀行，少放在家裡。然而這件事情也引發網友們的同情，認為李先生一夜之間從原本的63萬縮減至5萬，簡直「虧大了」。

▲銀行人員經過逾2小時的點算及鑑定。（圖／翻攝自澎湃新聞）