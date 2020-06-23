波頓新書「台灣部分」全整理！　驚曝：台灣裁減軍備是巨大錯誤

▲美國前國安顧問波頓新書《事發之室－白宮回憶錄》。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前國安顧問波頓（John Bolton）新書《事發之室－白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir）即將出版，長達577頁的內容涉及許多總統川普的幕後行為，其中也有川普對於台灣與中國大陸關係的說法。

「台灣海峽」議題消化不良－筆尖上的台灣

波頓在書中提到，川普（Donald Trump）對於台灣問題非常「消化不良」（dyspeptic），尤其在與華爾街靠著投資中國大陸市場致富的金融家談話後，川普就時常指著麥克筆筆尖說「這是台灣」，然後指著總統辦公桌說「這是中國」。波頓則寫道，「美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此。」

波頓指出，在2018年11月8日與中共中央政治局委員楊潔篪會面時，楊潔篪強調中美雙方在台灣問題上有共同利益，「就好像我們是同謀一樣，我當然不相信這一點，他沒完沒了地談論『一中政策』，他錯誤地將其描述為有利北京的政策。」

▲2018年4月9日波頓任白宮國安顧問首日與川普握手。（圖／達志影像／美聯社）



拒絕對台販售F-16戰機－從沒想過不要軍售嗎？

波頓表示，儘管中國國家主席習近平非常反對1979年通過的《臺灣關係法》，同意美國出於自衛目的對台軍售，例如台灣向美國購買F-16戰機，「但事實上台灣一點都沒有表現出好戰的姿態。」美國前副總統奎爾（Dan Quayle）反而告訴他，近年台灣大幅縮減軍力，減少超過一半，「這是個巨大的錯誤。」

波頓在書中指出，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年延宕批准軍售F-16的國會通知，因為擔心川普對於軍售案的抱怨，也擔心真的會推遲軍售。因此波頓告訴川普，若是軍售案通過，台灣會支付F-16軍售案總額80億美元的經費，並為南卡羅來納州（波音公司主要生產地）創造許多工作機會。

川普問道，「你從沒想過不要軍售嗎？」在聽到否定的答案後，他最後說：「好吧，但安靜去做。約翰（波頓），你不會對此發表演講吧？會嗎？」波頓在書中自述，他根本沒想過這點，「但也許我應該這麼做。」

▲大阪G20高峰會川普與習近平會面。（圖／路透）



大阪G20高峰會－習近平要求拒絕蔡英文訪美

新書披露，2018年12月在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦的20國集團（G20）晚宴上，習近平強烈要求美方謹慎處理台灣議題，而川普表示同意並說他會機警應對。

習近平在大阪G20高峰會期間再次提及台灣，他向美方表示這牽涉中國主權及國家完整，並警告美中雙邊關係可能會因此陷入困境，要求川普個人關注這項議題。

習近平也極力主張美方不要讓台灣總統蔡英文訪美或軍售台灣，他認為這是維持兩岸穩定最重要的兩件事，波頓說，「這總是讓我非常生氣。」

台灣就是下一個庫德族

定居在土耳其南部、敘利亞和伊拉克北部的庫德族人，擁有3000萬人口，過去數十年來不斷尋求獨立建國之路，卻遭中東各國政府的攻訐打壓和迫害。近年庫德族人和美國軍隊成為親密戰友，但川普最終選擇撤出美軍，留下庫德族戰士及家眷面對土耳其軍隊的南侵，背叛行為引發爭議。

波頓在書中提到，庫德族成為遭川普背棄的美國盟友之後，名單上的下一個，正好就是台灣，而他希望川普只做1屆總統，若成功連任，台灣可能會一直在那個位置上。

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