波頓以為自己是總統！醉心權力耍大牌　白宮前發言人：他不受歡迎

▲前任白宮新聞發言人桑德斯直旨前國安顧問波頓（圖左）不受歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）撰寫的新書今（23）日發行，書中揭露許多不利於總統川普的醜聞，引發討論。不過，前任白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）批評波頓愛耍大牌且自私，醉心於權力，在團隊中不願配合他人。

美媒Axios報導，桑德斯表示，早在波頓新書《事發之室－白宮回憶錄》（The Room Where It Happened : A White House Memoir）內容被媒體引述前，他就是一位不受歡迎的人物。桑德斯的書籍《為我自己發聲》（Speaking for Myself）預計今年秋季發行，她描述有關波頓惹人厭的一面。

桑德斯寫道，川普去年前往英國倫敦進行國是訪問期間，「波頓是典型高級白宮官員的例子，醉心於權力，忘記其實沒有任何選民選了他們。」她說，波頓在國外旅途中經常單獨行動，在倫敦時，其他員工為了避免塞車所以請他等待，他卻無視對方。

▲《事發之室－白宮回憶錄》電子版本。（圖／達志影像／美聯社）

在桑德斯眼中，波頓顯然認為自己是大人物，大家一同搭車時，他卻獨自行動，「波頓是多麼傲慢與自私。」她認為，如果有任何人值得配上車隊，也應該是財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），但他具有團隊精神，似乎不介意與其他人一起出訪。

「波頓經常表現得像是總統，推動與川普立場相反的議程。」桑德斯回憶，一行人最後終於抵達溫菲爾德宮（Winfield House）時，當時的白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）直接開嗆波頓，還用了髒字怒罵波頓自我中心、自以為是。

不過，波頓的高級顧問汀斯（Sarah Tinsley）表示，這些交通運輸都是由美國特勤局安排，波頓不可能安排私人轎車。

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