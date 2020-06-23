搭訕2女「妳長得好看～」男大生被拒後怒罵：坦克…全程直播網怒肉搜！

▲男大生直播中侮辱女生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友日前反映西安財經大學行知學院一位男大生在校園內，與女生搭訕，索要聯絡方式。不過，這一場看似美麗的邂逅，竟是一場精心策劃的直播。網友提供的影片顯示，一開始該男生在操場上偷拍女生，之後用「坦克」這樣的侮辱性詞語，嘲笑女生太胖，並將整個過程偷偷直播。

當晚，這位身穿粉紅色T恤的男生，拿著直播器材，來到學校操場，直接語出不遜的說，「我發現兩隻坦克，在我前方坐著兩隻坦克，」並拍下了身穿白衣和粉紅上衣的2名女生。

期間，直播間有網友要求男大生拍下女生的臉，並索要微信。隨後，他直接走上前，並用手機拍粉紅衣女孩，並狀似羞澀的說，「想加一下妳的微信，看妳長得挺好看的。」

不過，女生立即拒絕要求。隨後，男大生在直播中槓上網友，並再次侮辱女生，「我問你們，你們剛剛有沒有看到她長啥樣。」

影片一經公開，立即引發軒然大波。有網友肉搜出，該男生是西安財經大學行知學院學生，姓李，並扒出之前種種劣跡，包括肉搜女生，P女生遺照，偷拍直播騷擾，罵女生坦克，號召他的粉絲群公開女生父親的私人資訊等。

▲男大生生活照。（圖／翻攝自微博）

對此，網友氣炸，紛紛罵翻，「這男的自己長得跟驢似的還羞辱別人」、「他好像忘了他是女人生的」、「開除吧，就是一個渣子，還算什麼大學生？為什麼要給他打碼」、「有的人為了賺直播那一點流量和錢真的什麼都做的出來，要臉不要臉」。

影片點燃網友怒火後，男大生所在的直播平臺表示，將會對他帳號進行封號處理。6月21日，西安財經大學行知學院發佈通報指出，針對該校李姓學生在社交平臺發佈不當言論和影片一事，已責成相關部門處理。

22日晚上，當事人李男通過其個人帳號，發表一封「道歉聲明」。聲明稱，已經深刻認識到在直播過程中發表不當言論帶來的負面影響，將對直播過程中傷害到的2名女生進行當面道歉，並希望獲得原諒。

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