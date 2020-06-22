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館長挨告毀謗赴高雄出庭　聽控訴罪狀冷笑搖頭！霸氣回法官3字

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▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

館長陳之漢遭到國內知名連鎖健身工廠提告毀謗罪，橋頭地方法院22日上午開庭，健身工廠的律師當庭細數認為遭到毀謗罪狀內容，館長不時搖頭、發出冷笑聲音，雖然戴著口罩，不過可以明顯感受到他的態度，最後法官詢問館長是否認罪，館長回應：「不認罪」，法官裁定將這起案件跟之前同樣也是健身工廠提告毀謗案件一起併案移審。

館長被健身工廠提告毀謗罪，橋頭地方法院22日上午11點半開庭審理，館長在11點多現身，健身工廠的總經理陳尚文也親自出庭，不過雙方在法庭當中並沒有對話，都是請律師來發言。健身工廠的委任律師當庭表示已經準備刑事、民事自訴狀，同時也花了幾分鐘的時間，清楚表述認為館長涉及毀謗的內容。

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲健身工廠總經理陳尚文親自出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過就在對方律師指控過程當中，館長不時的搖頭，還一度發出冷笑聲音，雖然戴著口罩，但還是能夠清楚感受到他的「態度」，最後法官詢問館長是否認罪，館長立刻大聲回應：「不認罪」，法官裁定因為健身工廠之前已經有提告一起毀謗案件，目前已經在進行審理當中，所以這一次提告將併案移審，雙方沒有異議。

整個開庭過程不到半小時就結束，館長一踏出法庭門口態度一臉輕鬆，還嚷著要去吃丹丹，不過面對記者詢問被健身工廠提告的情況，館長說就當作到高雄看看大家，看看粉絲，但他也強調：「告人也是人家的權利，我們也是闡述講話公平的權利，照理說要聽得下去，因為人家對我批評更是一百倍，如果要這樣告的話，那我也是要一句話，至少可以告幾萬人，幾萬人都要出庭」。

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

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