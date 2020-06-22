獨／館長不認罪　健工老闆爆氣轟避重就輕：有種承認！

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

館長陳之漢遭到健身工廠提告毀謗罪，22日南下高雄出庭，健身工廠總經理陳尚文也親自到庭，不過雙方沒有言語交流，同時陳尚文不發一語離去，隨後記者電訪陳，他表示提告內容都在自訴狀當中，提出31項對健身工廠的不實指控，而且對於館長表示不認罪，陳說：「你有種！你就承認那些東西是你講的。」

陳尚文在開完庭之後，接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示提告的內容都在自訴狀裡頭，健身工廠認為從去年的11月到今年的2月份期間，總共有40項的內容屬於不實指控，表示不想再多講，但是對於館長不認罪的部分，他說：「就是被告了，才避重就輕，就扯一大堆有的沒的」，強調雖然上市公司本來就可以評論，可是要針對有的東西去評論，不能夠「子虛烏有，隨便自己講什麼，想到什麼就講什麼」。

▲館長陳之漢被健身工廠提告，南下高雄出庭 。（圖／記者吳奕靖攝）

「我炒股，我有炒......沒關係你去查，我連一張股票都沒有買，你憑什麼說我炒股，我雙倍租金，我什麼時候雙倍租金跟你搶，誰？誰去搶的」，陳尚文就說這次提告他，就是要他提人證出來，要他能夠說出消息來源，他也強調自己從未跟館長見過面，這次在法庭是首次見面。

陳尚文談起這次提告，希望館長能夠「不要在避重就輕了，你有種你就承認那些東西是你講的，不要講那些有的沒有，說什麼可受公評，你這些資訊到底從哪裡得來，你去跟人家講，人家才會信服你，你是擁有百萬粉絲的人，你可以隨隨便便在網路講一些有的沒的嗎？你有這種能力，應該要謹言慎行」。陳尚文最後無奈嘆氣：「畢竟任何人被罵都會心情不好，更何況館長還有百萬粉絲，隨便的一句話，恐怕就會造成別人情緒低落甚至生病」。

【相關新聞閱讀】

館長挨告毀謗赴高雄出庭 聽控訴罪狀冷笑搖頭！霸氣回法官3字

▲健身工廠提告館長自訴狀內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲健身工廠提告館長自訴狀內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲健身工廠提告館長自訴狀內容 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲健身工廠提告館長自訴狀內容（以上皆是） 。（圖／記者吳奕靖攝）