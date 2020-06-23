　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

WWDC 2020發表會總整理：四大系統升級清單與八個重點

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲WWDC 2020公開iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為 Big Sur 的 MacOS。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司稍早史無前例地舉辦線上的開發者大會（WWDC 2020），發表地點依然選在 Apple 公司的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），發表了新版iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為 Big Sur 的 MacOS。

一、iOS 14：

針對iPhone 的新版作業系統，蘋果公司以「讓手機用起來更簡單」為前提來提供多項設計，全新設計的 App Library 的應用，讓用戶可以在分類好的 Apps 資料夾當中，找到自己的應用程式。

全新的設計的Widgets可以把天氣、運動紀錄加入主螢幕，並且加入全新畫中畫功能，讓用戶可以暫時縮小影片視窗，同時作筆記、通話。至於Siri換上新的動畫，啟用時不再遮擋螢幕，而且加入了輸入法聽寫功能，並且可以辨識語音，提供語音訊息。

全新的翻譯功能可以在英文、中文、法文、德文、西班牙文、義大利文、日文、韓文、阿拉伯文、葡萄牙語、俄羅斯文等11種語言當中互換。訊息功能上面，加入了20種全新memoji圖像以及3種新的動態貼圖，而且新增了類似WeChat、LINE的"@“功能，蘋果公司稱為mention（提到某人），並在同一時間新增類似Twitter的特定用戶對話。

接下來可能多數用戶暫時還用不到的3D、實景地圖，以及需要很有錢才能拿手機當車鑰匙的CarPlay功能。倒是台灣推行很多年的 NFC 跟 QRCode，現在 iOS 14 添加的 App Clip 功能，可以讓手機透過感應或者掃描，就可以快速付款買餐、租車、拿取優惠券。這個App Clip 有點類似縮小版應用程式，大小約在10MB，讓用戶能夠在不需要下載應用程式的前提下使用某些特定功能，當然，如果用戶喜歡店家提供的應用程式，可以直接跳轉到 AppStore下載完整版。

二、iPadOS 14：

這次 iPadOS 14 加入全新的桌面主題設計，而且在使用 Siri、Facetime 時，不再會遮擋整個螢幕，該功能也將支援第三方應用程式，好比說Skype。

再來，此版本的另一項重大更新是Apple稱其為“通用搜尋”的“徹底重建”引擎。蘋果在搜尋功能加入了搜尋結果建議，用戶只需要打幾個字就可以找到想要找的內容或是連接其他應用程式進行搜尋，好比說相簿、訊息、通話、瀏覽器或者資料夾。

接下來更新之後，Apple Pencil 加入名為Scribble的功能，能將任何文本字段中的筆跡轉換為實際文件，支援英文、繁體中文跟簡體中文。好比說在搜尋欄的位置手寫文字，就會自動輸入進入搜尋，好比說在繪圖板上畫多邊形，就會進行多邊形調整，就連在筆記欄手寫文字也能自動轉換，而且支援中文。相同的功能也支援複製貼上，當用戶在筆記上手寫壹段文字，現在可以直接複製到PPT簡報上，不用另外打字就可以形成打好的文件。這功能還有壹個相當貼心地方，當在筆記當中記錄電話、地圖，只要輕點一下就可以撥打電話、開啟地圖。

畢竟該系統跟 iPhone 的 iOS 有很多相似的地方，因此這次蘋果輕描淡寫的說明 iPadOS，不過極熊在One發現這次還未說明的是全新的 Depth API，很可能是因為能夠完美使用這個 API 的目前只有配備LiDAR 感應模組的 iPad Pro 2020，不過仍然相當期待它為 AR 市場帶來的變化。

四、AirPods：

關於 AirPods 全系列的重大更新，首先是名為“Auto-Switch”的多裝置切換功能，最便利之處是終於可以在iPhone、iPad跟Macbook等三個裝置之間自由切換，減少以往重新配對的困擾，當有電話來的時候，可以快速切換到手機接聽，這對於許多蘋果重度使用者來說，真的是一大福音。

至於 AirPods Pro 方面則是新增了所謂“Special Audio”的劇場模擬音效功能，從原本的雙聲道新增至5.1聲道、7.1聲道的模擬，而且支援空間位置感應，好比說在使用 iPad 來看電影，當 iPad 位置發生變化，聲音的位置跟距離感也會發生變化，同時強調即使用戶的頭隨意擺動，AirPods Pro 的模擬音源都只會保持在同一方位輸出，藉此讓影音體驗更加逼真。

 

五、WatchOS 7

關於watchOS 7這次添加了關於健身的許多實用功能，新增了跳舞（dance）、核心運動（Core Training）、Functional Strength Training 以及 Cool down 功能，跟以往其他功能一樣，透過體感來計算運動效果，並且回饋到活動紀錄當中。

 

還有一項傳說了兩年，終於到來的 Sleep 睡眠追蹤功能，這次功能相當完整，包括每日睡眠追蹤、睡眠品質等等，並且跟 iPhone 一樣，針對設定好的睡眠跟起床時間提供勿擾模式，在勿擾模式進行中，手表也會進入省電模式，在起床的時候，手表也會成為鬧鐘的一部分，透過震動的方式來提醒用戶起床。

 

還有一個相當應景的新功能，就是在呼吸提醒、站立提醒之外，新增了「洗手提醒」，當用戶洗手時，手表便會自動啟動洗手計時倒數模式，30秒徹底洗淨雙手，更有效防疫。其他還有新增大字版本的表面主題、將照片放入自訂主題當中、更換色調、加入第三方表面、手表桌面分享等等。

六、HomeKit：

正如同 Android 11，蘋果公司不約而的在全新 iOS 14 當中，透過名為“Home”的 iOS 控制中心允許用戶控制家中的物聯網家電，好比說智慧燈泡、攝影機、音響、電視等等，並且把這些控制串聯成各種不同的動作，並且為懶得設定的用戶提供「自動化建議」的功能，很重要的一點是，因為 Home app 必須連結用戶跟家人的 Apple ID，而且還有即使視訊設備，蘋果公司強調整個使用過程將完整保障用戶個人隱私。

七、tvOS 14

這次蘋果公司終於在 WWDC 2020 活動中給了 tvOS 14 一個位置，新的功能主要跟家庭娛樂有關，像是針對遊戲功能提供個人喜好建議，新版本還在遊戲的部分新增切換用戶功能，感覺就像 Netflix 的切換用戶功能一樣，從中還看到相對應的遊戲進度、好友和遊戲成就等資訊。同時 Apple 也在新版中加入了對 Xbox Elite 和 Xbox Adaptive 手把的支援。

另外就是在連動HomeKit上面，新增監控功能提醒，當有人在戶外按門鈴，tvOS 上的提醒就會響起，用戶可以在電視看到是誰在敲門。最後但並非最不重要的一點是，Apple 還將這次 iOS 14 中的畫中畫功能更新到 tvOS 14。

 

八、MacOS

新版Mac OS系統，最後，壓軸登場的全新一代的 macOS 作業系統、以"Big Sur"為名，Big Sur曾被美國 National Geographic 國家地理雜誌評選為一生必去的五十大知名景點其中之一。主要有四大亮點：包括全新風格的UI設計，像是圖像外觀更圓潤的 App Icon、全新的系統音效，還有首度加入與 iOS 14 相似的的控制中心，隱私更具防護性，號稱速度比 Chrome 還快 50% 的 Safari，而且同樣提供網頁翻譯功能的 Safari瀏覽器、以及基於“Catalyst”技術架構加入如同iOS 14 版本的地圖、訊息 App，開發者將可以在本星期起申請一台配備 A12Z 處理器的 Mac mini，作為開發用途。

順帶一提，Tim Cook 正式宣布，以 ARM 架構的 Apple Silicon 作為日後 Mac 的主要處理器。蘋果公司正將其某些Mac版本過渡到蘋果自己的 ARM 供電晶片，除了功耗降低、續航力變長的特色之外，在未來這些電腦上，iOS/iPad OS系統跟 Mac OS 系統之間可以通用，這對於 App 開發生態將會產生非常大的變化。

上述所有新系統預計於今年秋天開放更新，更新陣容如下：

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)

iPad Pro 12.9-inch (4th generation)

iPad Pro 11-inch (2nd generation)

iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)

iPad Pro 11-inch (1st generation)

iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)

iPad Pro 12.9-inch (1st generation)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (7th generation)

iPad (6th generation)

iPad (5th generation)

iPad mini (5th generation)

iPad mini 4

iPad Air (3rd generation)

iPad Air 2

Apple Watch Series 3,

Apple Watch Series 4,

Apple Watch Series 5,

2015年（含之後）的 MacBook 系列

2013年（含之後）MacBook Air系列

2013年（含之後）MacBook Pro系列

2014年（含之後）的 Mac mini

2014年（含之後）iMac

2017年（含之後） iMac Pro

ET快訊
父女床上成焦屍…媽悲痛隔窗認屍！祖孫4人葬身火窟「疑鐵窗阻逃
快訊／換肝神醫婉拒高雄補選！國民黨擬徵召「三連霸女議員」
快訊／南港小模遭性侵勒斃　程宇二審判決出爐
「上班不要看」麻希剃成光頭！頭髮全嚕掉　男友靜默了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

還未放棄！蘋果AirPower無線充電座測試照曝光 可充Apple Watch

WWDC 2020發表會總整理：四大系統升級清單與八個重點

用iPhone解鎖汽車！蘋果數位車鑰CarKey可透過iMessage與他人共享

iOS 14支援機種清單出爐！　老iPhone還能再戰一年

iOS 14四大彩蛋全亮相　預設軟體解禁！擾人缺點不見了

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

macOS大版本更新　轉換架構脫離10.x版

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

激萌鼠窩成一坨「軟綿咖啡奶泡」裝進杯中大眼探頭網全融化

WWDC 2020發表會總整理：四大系統升級清單與八個重點

用iPhone解鎖汽車！蘋果數位車鑰CarKey可透過iMessage與他人共享

iOS 14支援機種清單出爐！　老iPhone還能再戰一年

iOS 14四大彩蛋全亮相　預設軟體解禁！擾人缺點不見了

蘋果公開iOS 14的9大功能：手機當鑰匙、感應點餐、全新桌面完整介紹在這

macOS大版本更新　轉換架構脫離10.x版

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

Apple Watch大升級　watchOS 7加入睡眠計畫功能

「史上功能最豐富」iOS 14登場　Widget工具加入使用介面

iPhone 12新爆料！4機型「螢幕規格外洩」　最便宜售價曝...CP值秒飆高

中職／為了關詩敏　桃猿與你衝了啦

遲未就「新疆問題」制裁陸　川普：擔心影響貿易談判

快訊／名檢遭爆「急跳槽侯友宜旗下」縱放殺人犯　吳宗憲600字回應了

好喜歡台灣！日《驅魔少年》女作者稱「台灣是國家」　陸網友翻牆洗版

端午鹼粽吃多要當心！熱量爆表難消化…誤食「硼砂」恐影響生育

阿土伯喊鴻海股價要到300元　劉揚偉：200元是規劃、100元要靠創辦人

報稅倒數一週　約87萬戶民眾尚未申報綜所稅

張宇韶／國民黨「不學無術」與「萬箭穿心」的論述黑暗期

三峽大壩若潰堤「洪水一路淹到上海」　宜昌50萬人30分鐘毀滅！恐怖後果曝

三峽大壩告急！　上游四川阿壩水資局清晨升級「洪水橙色預警」

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

3C家電熱門新聞

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

「史上功能最豐富」iOS 14登場

iOS 14四彩蛋　擾民缺點消失

iOS 14支援機種清單出爐

watchOS 7加入睡眠計畫功能

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

新iPhone的iOS 14最完整功能介紹

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

iPhone 12模型機曝光！一張圖看3尺寸機身比例

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

新架構Mac來了　Apple電腦也要搭自製晶片

macOS大版本更新　轉換架構脫離10.x版

更多熱門

相關新聞

蘋果數位車鑰CarKey可解鎖、啟動汽車　還可共享

蘋果數位車鑰CarKey可解鎖、啟動汽車　還可共享

蘋果今（23）日凌晨發表了iOS 14更新內容，其中最讓人期待的新工能就是使iPhone化身「數位汽車鑰匙」的CarKey，不僅可用來解鎖汽車，還能用於啟動車輛。

蘋果WWDC20懶人包！ 重點一次整理

蘋果WWDC20懶人包！ 重點一次整理

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

LIVE／蘋果WWDC登場！最新版iOS作業系統　果粉搶先看！

微軟總裁出面支持歐盟對蘋果展開反壟斷調查

微軟總裁出面支持歐盟對蘋果展開反壟斷調查

關鍵字：

WWDC 2020蘋果iPadOSiPhone OSWatch OS

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

小8首扛女主角「一出現收視就跌」！

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面