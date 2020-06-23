WWDC 2020發表會總整理：四大系統升級清單與八個重點

▲WWDC 2020公開iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為 Big Sur 的 MacOS。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司稍早史無前例地舉辦線上的開發者大會（WWDC 2020），發表地點依然選在 Apple 公司的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater），發表了新版iOS 14、iPadOS 14、WatchOS 7、tvOS 14以及代號為 Big Sur 的 MacOS。

一、iOS 14：

針對iPhone 的新版作業系統，蘋果公司以「讓手機用起來更簡單」為前提來提供多項設計，全新設計的 App Library 的應用，讓用戶可以在分類好的 Apps 資料夾當中，找到自己的應用程式。

全新的設計的Widgets可以把天氣、運動紀錄加入主螢幕，並且加入全新畫中畫功能，讓用戶可以暫時縮小影片視窗，同時作筆記、通話。至於Siri換上新的動畫，啟用時不再遮擋螢幕，而且加入了輸入法聽寫功能，並且可以辨識語音，提供語音訊息。

全新的翻譯功能可以在英文、中文、法文、德文、西班牙文、義大利文、日文、韓文、阿拉伯文、葡萄牙語、俄羅斯文等11種語言當中互換。訊息功能上面，加入了20種全新memoji圖像以及3種新的動態貼圖，而且新增了類似WeChat、LINE的"@“功能，蘋果公司稱為mention（提到某人），並在同一時間新增類似Twitter的特定用戶對話。

接下來可能多數用戶暫時還用不到的3D、實景地圖，以及需要很有錢才能拿手機當車鑰匙的CarPlay功能。倒是台灣推行很多年的 NFC 跟 QRCode，現在 iOS 14 添加的 App Clip 功能，可以讓手機透過感應或者掃描，就可以快速付款買餐、租車、拿取優惠券。這個App Clip 有點類似縮小版應用程式，大小約在10MB，讓用戶能夠在不需要下載應用程式的前提下使用某些特定功能，當然，如果用戶喜歡店家提供的應用程式，可以直接跳轉到 AppStore下載完整版。

二、iPadOS 14：

這次 iPadOS 14 加入全新的桌面主題設計，而且在使用 Siri、Facetime 時，不再會遮擋整個螢幕，該功能也將支援第三方應用程式，好比說Skype。

再來，此版本的另一項重大更新是Apple稱其為“通用搜尋”的“徹底重建”引擎。蘋果在搜尋功能加入了搜尋結果建議，用戶只需要打幾個字就可以找到想要找的內容或是連接其他應用程式進行搜尋，好比說相簿、訊息、通話、瀏覽器或者資料夾。

接下來更新之後，Apple Pencil 加入名為Scribble的功能，能將任何文本字段中的筆跡轉換為實際文件，支援英文、繁體中文跟簡體中文。好比說在搜尋欄的位置手寫文字，就會自動輸入進入搜尋，好比說在繪圖板上畫多邊形，就會進行多邊形調整，就連在筆記欄手寫文字也能自動轉換，而且支援中文。相同的功能也支援複製貼上，當用戶在筆記上手寫壹段文字，現在可以直接複製到PPT簡報上，不用另外打字就可以形成打好的文件。這功能還有壹個相當貼心地方，當在筆記當中記錄電話、地圖，只要輕點一下就可以撥打電話、開啟地圖。

畢竟該系統跟 iPhone 的 iOS 有很多相似的地方，因此這次蘋果輕描淡寫的說明 iPadOS，不過極熊在One發現這次還未說明的是全新的 Depth API，很可能是因為能夠完美使用這個 API 的目前只有配備LiDAR 感應模組的 iPad Pro 2020，不過仍然相當期待它為 AR 市場帶來的變化。

四、AirPods：

關於 AirPods 全系列的重大更新，首先是名為“Auto-Switch”的多裝置切換功能，最便利之處是終於可以在iPhone、iPad跟Macbook等三個裝置之間自由切換，減少以往重新配對的困擾，當有電話來的時候，可以快速切換到手機接聽，這對於許多蘋果重度使用者來說，真的是一大福音。

至於 AirPods Pro 方面則是新增了所謂“Special Audio”的劇場模擬音效功能，從原本的雙聲道新增至5.1聲道、7.1聲道的模擬，而且支援空間位置感應，好比說在使用 iPad 來看電影，當 iPad 位置發生變化，聲音的位置跟距離感也會發生變化，同時強調即使用戶的頭隨意擺動，AirPods Pro 的模擬音源都只會保持在同一方位輸出，藉此讓影音體驗更加逼真。

五、WatchOS 7

關於watchOS 7這次添加了關於健身的許多實用功能，新增了跳舞（dance）、核心運動（Core Training）、Functional Strength Training 以及 Cool down 功能，跟以往其他功能一樣，透過體感來計算運動效果，並且回饋到活動紀錄當中。

還有一項傳說了兩年，終於到來的 Sleep 睡眠追蹤功能，這次功能相當完整，包括每日睡眠追蹤、睡眠品質等等，並且跟 iPhone 一樣，針對設定好的睡眠跟起床時間提供勿擾模式，在勿擾模式進行中，手表也會進入省電模式，在起床的時候，手表也會成為鬧鐘的一部分，透過震動的方式來提醒用戶起床。

還有一個相當應景的新功能，就是在呼吸提醒、站立提醒之外，新增了「洗手提醒」，當用戶洗手時，手表便會自動啟動洗手計時倒數模式，30秒徹底洗淨雙手，更有效防疫。其他還有新增大字版本的表面主題、將照片放入自訂主題當中、更換色調、加入第三方表面、手表桌面分享等等。

六、HomeKit：

正如同 Android 11，蘋果公司不約而的在全新 iOS 14 當中，透過名為“Home”的 iOS 控制中心允許用戶控制家中的物聯網家電，好比說智慧燈泡、攝影機、音響、電視等等，並且把這些控制串聯成各種不同的動作，並且為懶得設定的用戶提供「自動化建議」的功能，很重要的一點是，因為 Home app 必須連結用戶跟家人的 Apple ID，而且還有即使視訊設備，蘋果公司強調整個使用過程將完整保障用戶個人隱私。

七、tvOS 14

這次蘋果公司終於在 WWDC 2020 活動中給了 tvOS 14 一個位置，新的功能主要跟家庭娛樂有關，像是針對遊戲功能提供個人喜好建議，新版本還在遊戲的部分新增切換用戶功能，感覺就像 Netflix 的切換用戶功能一樣，從中還看到相對應的遊戲進度、好友和遊戲成就等資訊。同時 Apple 也在新版中加入了對 Xbox Elite 和 Xbox Adaptive 手把的支援。

另外就是在連動HomeKit上面，新增監控功能提醒，當有人在戶外按門鈴，tvOS 上的提醒就會響起，用戶可以在電視看到是誰在敲門。最後但並非最不重要的一點是，Apple 還將這次 iOS 14 中的畫中畫功能更新到 tvOS 14。

八、MacOS

新版Mac OS系統，最後，壓軸登場的全新一代的 macOS 作業系統、以"Big Sur"為名，Big Sur曾被美國 National Geographic 國家地理雜誌評選為一生必去的五十大知名景點其中之一。主要有四大亮點：包括全新風格的UI設計，像是圖像外觀更圓潤的 App Icon、全新的系統音效，還有首度加入與 iOS 14 相似的的控制中心，隱私更具防護性，號稱速度比 Chrome 還快 50% 的 Safari，而且同樣提供網頁翻譯功能的 Safari瀏覽器、以及基於“Catalyst”技術架構加入如同iOS 14 版本的地圖、訊息 App，開發者將可以在本星期起申請一台配備 A12Z 處理器的 Mac mini，作為開發用途。

順帶一提，Tim Cook 正式宣布，以 ARM 架構的 Apple Silicon 作為日後 Mac 的主要處理器。蘋果公司正將其某些Mac版本過渡到蘋果自己的 ARM 供電晶片，除了功耗降低、續航力變長的特色之外，在未來這些電腦上，iOS/iPad OS系統跟 Mac OS 系統之間可以通用，這對於 App 開發生態將會產生非常大的變化。

上述所有新系統預計於今年秋天開放更新，更新陣容如下：

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone SE (2nd generation)

iPod touch (7th generation)

iPad Pro 12.9-inch (4th generation)

iPad Pro 11-inch (2nd generation)

iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)

iPad Pro 11-inch (1st generation)

iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)

iPad Pro 12.9-inch (1st generation)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Pro 9.7-inch

iPad (7th generation)

iPad (6th generation)

iPad (5th generation)

iPad mini (5th generation)

iPad mini 4

iPad Air (3rd generation)

iPad Air 2

Apple Watch Series 3,

Apple Watch Series 4,

Apple Watch Series 5,

2015年（含之後）的 MacBook 系列

2013年（含之後）MacBook Air系列

2013年（含之後）MacBook Pro系列

2014年（含之後）的 Mac mini

2014年（含之後）iMac

2017年（含之後） iMac Pro