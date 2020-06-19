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還未放棄！蘋果AirPower無線充電座測試照曝光 可充Apple Watch

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▲Jon Prosser曝光型號為 C68 的產品可以為 Apple Watch、AirPods 充電。（圖／取自Twitter，下同）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple公司推出新iPhone SE，讓用戶看到即使是入門版iPhone也具備無線充電的功能，意味著Apple公司將為全商品導入無線充電，包括手機、手表跟耳機，讓人直接聯想到2017年發表、2019年放棄的 AirPower。現在最新的爆料顯示，這項產品其實還在測試中，現在已經能夠同時為Apple Watch跟AirPods充電。

記得在 WWDC 2017 期間，Apple 公司首發可以同時為 iPhone X/iPhone 8、Apple Watch Series 3 充電，但是有個前提「裝置跟裝置之間要保持一小段距離」。

相關消息指出，AirPower 在測試過程中發現並沒有辦法很好地為這些產品提供電力，而且產品還有發熱的問題，為了解決這個問題，開發團隊花了兩年的時間仍然宣布放棄。2019 年 3 月，Apple 硬體工程高級副總裁 Dan Riccio 證實內部已經放棄 AirPower 推出計劃。

不過在今年一月，彭博社引述知名分析師郭明麒爆料，Apple 公司預計 2020 年夏天推出小型無線充電設備。而在先前精準預測新iPhone SE 的分析師 Jon Prosser，今年 3 月、4 月陸續貼出 AirPower 的文章，說明該項產品會有問題的主要原因在於 Apple Watch 的供電形式跟 iPhone、AirPods 不同，想要同時能夠為這三種設備充電，是非常困難的事情，甚至會導致充電線圈過熱、著火、發生危險。

Jon Prosser 還在推文持續爆料，受到 COVID-19 疫情影響，只能在自家上班的工程師們，又接收到指令，要重新拿出這個產品出來研究。現在從 Jon Prosser 最新推文可以看到，AirPower 已經可以同時為 Apple Watch 與 AirPods 充電，同時也透露新的產品開發代號為 C68。

相關報導指出，為了有效管理產品供電、散熱的問題，工程師們在 AirPower 裡頭塞入了 A11 Bionic 晶片，讓 AirPower 可以「辨識」產品，最終目標是可以為放在充電板上任何一個位置的可無線充電行動裝置充電。

現在從 Jon Prosser 這次的貼文可以看到，工程師們已經解決 AirPower 幫自家產品充電的問題，現在 WWDC 2020 將至，活動過程中是否會正式公開這項產品的上市情報，記者持保留態度，不過如果該項產品後續若是真的發表，雖然價格不便宜、但確實是個里程碑型的產品，因此相當讓人期待。

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